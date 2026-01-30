Evangelina Anderson confesó cuántas veces Martín Demichelis intentó reconciliarse y por qué lo rechazó

A lo que la modelo se mostró sorprendida y remarcó: "No creo que un hombre diga eso de una mujer. No lo vi. Cuando yo esté con alguien en un vínculo en serio los primeros que se van a enterar van a ser mis hijos y después ustedes, se los prometo, pero la verdad es que estoy sola".

En cuanto a su separació de Martín Demichelis, Anderson dejó en claro: "Todavía no me divorcié, estoy en medio del divorcio y no cuento nada de mi intimidad. Es todo un tema contener a tres chicos psicológicamente y tratar de que no les afecten ciertas cosas".

Y explicó por qué no volvió con su ex pese a los intentos que él hizo tras la separación: "Todavía estoy en duelo, estoy rota por dentro. Hago mucha terapia y cuando decidí separarme yo soy así, me separo y ya no vuelvo. Fue una decisión mía. Sí intentó un montón de veces volver pero yo soy muy drástica", concluyó.

Evangelina Anderson habló del susto por sus hijos en el mar con Martín Demichelis

Evangelina Anderson dialogó con los medios de América Tv sobre Martín Demichelis y el dramático episodio que vivieron sus hijos en la playa La Escondida, en José Ignacio, cuando fueron rescatados por surfistas en el mar al quedar atrapados en la marea.

“Es muy fuerte como mamá...no pude terminar de ver ese video, me hizo muy mal. Esos detalles son muy íntimos. Me contaron mis hijos”, dijo aún connmovida a varios días de ese difícil momento. Y sumó sobre cuánto la afectó: “Como cualquier mamá que ve una situación como esta que sucedió”.

Los periodistas le preguntaron si lo tomó como una irresponsabilidad, y contestó "que no fue un problema… Están bien los chicos, están sanos y eso es lo importante”.

En cuanto al vínculo con su ex Martín Demichelis y los acuerdos por sus hijos, la modelo mantuvo la reserva: “No voy a hablar del tema. De esos temas no hablo nunca, lo digo siempre. Mis hijos son prioridad en mi vida y trato de cuidar su salud mental, trato de no hablar de ellos”, concluyó.