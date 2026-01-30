"Joven brillante": a más de un año de asesinar a un empresario en pleno Manhattan, condenaron a Luigi Mangioni

Mangione, proveniente de una familia acomodada, fue buscado intensamente por las autoridades tras el crimen. Pero la policía neoyorquina no tenía más datos que su imagen, con la cara totalmente cubierta, abriendo fuego contra el empresario. Una semana más tarde, creyeron que ya no estaba en la Gran Manzana. Pero no fue así. Mangione cometió un error y fue detenido: tras el asesinato, paró en un local de Starbucks para comer. Seguía con su rostro tapado, y la chica que lo atendió elogió sus ojos y le pidió ver su cara. Luigi accedió. Ese fue su primer error. Su cara quedó grabada en las cámaras de seguridad.

Otro día, ya en Pensylvania, fue a un Mc Donald's a cara descubierta. Y pago con una tarjeta de crédito. Para ese entonces, había imágenes de posibles sospechosos, nada más. El empleado de la cadena de arcos dorados unió la foto que vio por televisión al nombre en ese documento. Llamó a la policía y ese fue el fin para Mangione.

Según los informes del momento, llevaba un arma de fuego, un silenciador y notas que criticaban abiertamente a la industria de seguros de salud.

Desde el inicio, los fiscales federales vieron en su caso un crimen especialmente grave: lo acusaron de asesinato con arma de fuego y otros cargos federales que, si se llegaban a probar, abrían la puerta a que se solicitara la pena de muerte. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ordenó formalmente que se buscara la pena capital en su caso, argumentando que el asesinato fue un acto premeditado y a sangre fría. El estado de Nueva York no tiene la pena de muerte en su legislación, pero el brillante Mangione quedó dentro de la justicia federal.

el crimen de mangione Mangione, totalmente con la cara tapada, asesino a tiros al CEO de una empresa de salud, en las calles de Nueva York. (Foto: A24.com)

El proceso se desarrolló con rapidez y este viernes 30 de enero de 2026 un juez federal de Nueva York dictaminó que Mangione no enfrentará la pena de muerte tras un fallo que ha cambiado radicalmente el curso del proceso.

El magistrado Margaret Garnett desestimó los cargos federales de asesinato y armas que lo hacían elegible para la pena capital, dejando fuera esa posibilidad en el juicio futuro. Esta decisión representa una victoria significativa para la defensa y elimina la pena máxima contemplada originalmente.

A pesar de este revés para la fiscalía federal, Mangione no ha sido liberado ni absuelto. Los cargos de “stalking” (acecho) y otros delitos federales relacionados, que implican posibles penas de cadena perpetua, siguen en pie, al igual que los cargos del estado de Nueva York por asesinato en segundo grado tras el fallo que descartó los cargos de terrorismo en 2025. Es decir, la justicia federal, con una interpetación curiosa, verificó todo el plan previo. Sin embargo, aun teniendo el resultado final, no dio por probado el homicidio. Por eso no será ejecutado.

Para la justicia neoyorquina, los cargos "menores" están debidamente acreditados y por eso puede ser encarcelado de por vida.

El proceso judicial continúa y la atención está ahora centrada en los próximos pasos de la fiscalía estatal y la programación del juicio federal. Para septiembre de 2026 ya estaba previsto iniciar la selección del jurado para el caso federal que seguirá, pero con la pena de muerte excluida, el calendario y estrategias de las partes han cambiado.

En suma, Luigi Mangione evitó la pena de muerte, aunque sigue enfrentando cargos severos que podrían traducirse en cadena perpetua. El caso continuará desenlazándose en tribunales mientras la sociedad estadounidense sigue debatiendo sobre violencia, justicia y política penal.