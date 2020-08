Para una infectóloga, hay restricciones que "llegaron para quedarse"

Elena Obieta, en diálogo con Antonio Laje (Foto: captura de TV).

Tras la frase del ministro de salud bonaerense, Daniel Gollán, quien puso en duda la posibilidad de que la temporada de verano puede llevarse adelante en la Costa por la falta de una vacuna, la infectóloga Elena Obieta pidió prudencia, aunque reconoció que la cura difícilmente llegue antes de fin de año. Y en ese sentido, aseguró: "Hay medidas que llegaron para quedarse".

"Es muy apresurado pensar el verano con vacunas, porque tenemos que ver que su acceso debe ser universal, tal como es en Argentina", afirmó la especialista.

En diálogo con Antonio Laje, por A24, Obieta, quien es miembro de Sociedad Argentina de Infectología, agregó: "Lo que sí tenemos que pensar es que ya no podremos relajar las medidas de cuidado. Hay medidas que llegaron para quedarse, como el distanciamiento, el no compartir el mate, el no saludarse con un beso y el lavado de manos constante".

Luego, Obieta planteó: "La pesadilla pasará cuando llegue la vacuna. ¿Pero cuán efectiva será? Los anticuerpos en esta enfermedad duran poco y probablemente tengamos que vacunarnos todos los años”.