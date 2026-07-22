Murió en Estados Unidos Gabriel Real, funcionario del gobierno de Santa Fe

Desde la llegada de Maximiliano Pullaro a la Gobernación, Real ocupaba el cargo de secretario de Asuntos Legislativos dentro del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública. Además, se desempeñaba como secretario general de la Junta Ejecutiva Provincial del Partido Demócrata Progresista, mandato correspondiente al período 2024-2026.

El mensaje de Pullaro y el dolor de la dirigencia política

Tras conocerse el fallecimiento, el gobernador Maximiliano Pullaro expresó su pesar a través de las redes sociales. "Lamento profundamente el fallecimiento de Gabriel Real, una persona que le dedicó la vida entera a trabajar por la democracia, el respeto a la Constitución y el diálogo entre los santafesinos. Un fuerte abrazo a su familia, sus seres queridos y a todo el Partido Demócrata Progresista".

Las muestras de dolor también llegaron desde dirigentes de diferentes espacios políticos. El diputado nacional socialista Esteban Paulón manifestó: "Quiero expresar mis condolencias y acompañamiento a su familia, afectos y compañeros de militancia".

Por su parte, la vocera del Gobierno santafesino, Virginia Coudannes, sostuvo: "Con profundo pesar despedimos a Gabriel Real, un hombre de diálogo, comprometido con su trabajo y con la gente".

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a quien fuera su secretario de Asuntos Legislativos, Gabriel Real, que murió en Estados Unidos. (Foto: X @gabrielrealpdp)

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que Real fue "un compañero de gabinete, un militante político que siempre defendía sus convicciones y un gran dirigente del Partido Demócrata Progresista".

Otros dirigentes también despidieron al funcionario

También se pronunció el intendente de Venado Tuerto y presidente de la UCR santafesina, Leonel Chiarella, quien lo definió como "un gran referente del Partido Demócrata Progresista" y resaltó su compromiso con la democracia y el fortalecimiento de las instituciones.

Lamento profundamente el fallecimiento de Gabriel Real, una persona que le dedicó la vida entera a trabajar por la democracia, el respeto a la Constitución y el diálogo entre los santafesinos.



Un fuerte abrazo a su familia, sus seres queridos y a todo el Partido Demócrata… pic.twitter.com/0EoIfW7ohq — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) July 22, 2026

En la misma línea, el senador provincial Felipe Michlig expresó: "Profundo dolor por el fallecimiento de Gabriel Real. A través de una larga y honrosa carrera política como militante del Partido Demócrata Progresista, dirigente de Unidos para Cambiar Santa Fe y servidor público, deja una huella imborrable".

Hasta el momento no se difundieron oficialmente las causas del fallecimiento ni precisiones sobre las circunstancias en las que ocurrió en el aeropuerto estadounidense.