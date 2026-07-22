En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Estados Unidos
Santa Fe
Consternación

Murió en Estados Unidos Gabriel Real, funcionario del gobierno de Santa Fe

Gabriel Real, de 67 años, era secretario de Asuntos Legislativos de la provincia. El dirigente integraba el gabinete del gobernador Maximiliano Pullaro.

Banner Seguinos en google DESK
Gabriel Real

Gabriel Real, de 67 años, era secretario de Asuntos Legislativos de la provincia. (Foto: archivo)

El secretario de Asuntos Legislativos de Santa Fe, Gabriel Real, murió este miércoles a los 67 años mientras se encontraba en un aeropuerto de Estados Unidos. El dirigente, que integraba el gabinete del gobernador Maximiliano Pullaro, también era una de las principales figuras del Partido Demócrata Progresista (PDP) de la provincia.

Leé también La sospecha que rodea al choque en el que murieron dos policías de Santa Fe
El siniestro se produjo en la Ruta 98 (Foto: Policía de Santa Fe).

La noticia provocó una profunda conmoción en el ámbito político santafesino. Funcionarios, legisladores e intendentes de distintos partidos expresaron sus condolencias y destacaron su extensa trayectoria en la función pública y su compromiso con el diálogo y las instituciones.

Abogado y oriundo de Firmat, Gabriel Real desarrolló una larga carrera política en Santa Fe. Fue candidato a convencional constituyente, diputado provincial y una de las principales referencias del Partido Demócrata Progresista.

Su último mandato como legislador se extendió entre 2019 y 2023, período en el que integró uno de los bloques opositores al gobierno peronista encabezado por Omar Perotti.

Desde la llegada de Maximiliano Pullaro a la Gobernación, Real ocupaba el cargo de secretario de Asuntos Legislativos dentro del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública. Además, se desempeñaba como secretario general de la Junta Ejecutiva Provincial del Partido Demócrata Progresista, mandato correspondiente al período 2024-2026.

El mensaje de Pullaro y el dolor de la dirigencia política

Tras conocerse el fallecimiento, el gobernador Maximiliano Pullaro expresó su pesar a través de las redes sociales. "Lamento profundamente el fallecimiento de Gabriel Real, una persona que le dedicó la vida entera a trabajar por la democracia, el respeto a la Constitución y el diálogo entre los santafesinos. Un fuerte abrazo a su familia, sus seres queridos y a todo el Partido Demócrata Progresista".

Las muestras de dolor también llegaron desde dirigentes de diferentes espacios políticos. El diputado nacional socialista Esteban Paulón manifestó: "Quiero expresar mis condolencias y acompañamiento a su familia, afectos y compañeros de militancia".

Por su parte, la vocera del Gobierno santafesino, Virginia Coudannes, sostuvo: "Con profundo pesar despedimos a Gabriel Real, un hombre de diálogo, comprometido con su trabajo y con la gente".

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a quien fuera su secretario de Asuntos Legislativos, Gabriel Real, que murió en Estados Unidos. (Foto: X @gabrielrealpdp)

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a quien fuera su secretario de Asuntos Legislativos, Gabriel Real, que murió en Estados Unidos. (Foto: X @gabrielrealpdp)

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que Real fue "un compañero de gabinete, un militante político que siempre defendía sus convicciones y un gran dirigente del Partido Demócrata Progresista".

Otros dirigentes también despidieron al funcionario

También se pronunció el intendente de Venado Tuerto y presidente de la UCR santafesina, Leonel Chiarella, quien lo definió como "un gran referente del Partido Demócrata Progresista" y resaltó su compromiso con la democracia y el fortalecimiento de las instituciones.

En la misma línea, el senador provincial Felipe Michlig expresó: "Profundo dolor por el fallecimiento de Gabriel Real. A través de una larga y honrosa carrera política como militante del Partido Demócrata Progresista, dirigente de Unidos para Cambiar Santa Fe y servidor público, deja una huella imborrable".

Hasta el momento no se difundieron oficialmente las causas del fallecimiento ni precisiones sobre las circunstancias en las que ocurrió en el aeropuerto estadounidense.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Estados Unidos Santa Fe
Notas relacionadas
Conmoción en Santa Fe por la muerte de un futbolista de 22 años
Trágico final para la búsqueda de Gastón Montenegro: encontraron su cuerpo en Santa Fe
La AFA desmintió que la Justicia de Estados Unidos haya citado a declarar a Claudio Tapia

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar