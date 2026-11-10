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Una multitud de jóvenes espera a León XIV: "No soy católica, pero me pone la piel de gallina"

Cientos de personas llegaron desde temprano al Monumento a los Españoles para participar del encuentro con el Papa en Buenos Aires. Personas de distintas creencias compartieron sus expectativas.

Una multitud de jóvenes espera a León XIV. (Foto: Reuters).

Una multitud de jóvenes espera a León XIV. (Foto: Reuters).

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina vivió una nueva jornada de expectativa y emoción en la Ciudad de Buenos Aires. Después de encabezar una misa y participar de distintas actividades religiosas en Córdoba, el Pontífice tenía previsto regresar a la Capital Federal para protagonizar un multitudinario encuentro con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

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photoLas fotos de León XIV en la Catedral Córdoba. (Foto: Reuters)

Desde las primeras horas del día, cientos de personas comenzaron a acercarse al lugar con la esperanza de verlo de cerca, escuchar sus palabras y recibir su bendición. La convocatoria reunió a adolescentes, familias, integrantes de distintas parroquias y personas que, incluso sin identificarse con la religión católica, reconocieron sentirse movilizadas por su presencia.

La expectativa comenzó a crecer desde el mediodía, cuando los primeros grupos se instalaron en las inmediaciones del monumento. Con el correr de las horas, la concentración aumentó y se desplegó un importante operativo de seguridad para ordenar el ingreso y garantizar el desarrollo de la actividad.

En una recorrida por el lugar, A24 recogió testimonios de jóvenes que llegaron desde distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires y también de ciudadanos extranjeros residentes en el país. Uno de los testimonios más llamativos fue el de una joven que reconoció no pertenecer a la Iglesia católica, pero aseguró que la figura del Pontífice le despertaba una emoción difícil de explicar.

"No soy católica. Sin embargo, emociona lo que transmite León XIV. No sé cómo explicarlo, te pone la piel de gallina y te transmite paz. Quiero sentir eso", expresó ante las cámaras de A24.

La joven contó que había viajado desde Escobar especialmente para participar del encuentro y que, pese a vivir cerca de Luján, donde va a estar el papa este miércoles, había decidido trasladarse hasta Palermo para intentar ver al Papa. "Yo soy de Escobar, estoy cerca de Luján, pero quería acercarme", explicó mientras aguardaba junto a otros jóvenes.

"Solo con su presencia basta": la emoción de dos adolescentes

Entre los grupos que aguardaban en Palermo también había adolescentes que llegaron acompañados por amigos y familiares. Dos jóvenes entrevistados por A24 resumieron sus expectativas con una frase que reflejó la emoción de quienes participaban de la vigilia.

"No queremos que diga nada, solo con su presencia basta", expresaron. Mientras algunos esperaban escuchar un mensaje dirigido especialmente a las nuevas generaciones, otros aseguraron que su principal deseo era verlo pasar, recibir una bendición o simplemente compartir el momento con miles de personas.

La concentración también reunió a integrantes de parroquias que organizaron traslados grupales y a vecinos que se acercaron de manera espontánea.

Viajaron desde otros países y se acercaron a Palermo para ver a León XIV

La convocatoria también contó con la presencia de extranjeros que residen en la Argentina y que quisieron participar de la visita papal. Durante la cobertura de A24, dos mujeres colombianas explicaron que, aunque vivían en Buenos Aires, sentían una emoción especial por la posibilidad de encontrarse con el Pontífice.

"Nosotras somos colombianas y, si bien vivimos acá, nos emociona acercarnos al Papa", contaron. La presencia de personas de distintas nacionalidades sumó un componente internacional a la convocatoria, que reunió a fieles y visitantes con diferentes historias personales.

Desde las 12 del mediodía, la cantidad de personas que se concentraba en las inmediaciones del Monumento a los Españoles comenzó a aumentar. Cerca de las 18, más de 600 jóvenes ya aguardaban la llegada del Pontífice, cuando todavía faltaban más de dos horas para el horario previsto del encuentro.

Ante el crecimiento de la convocatoria, se desplegó un operativo de seguridad destinado a ordenar la circulación de los asistentes y mantener despejados los sectores por los que debía desplazarse la comitiva papal. La actividad estaba prevista para después de las 20, una vez que León XIV completara su agenda en Córdoba y regresara a Buenos Aires.

Cómo fue la jornada del papa León XIV en Córdoba

Antes de su regreso a la Capital Federal, León XIV había desarrollado una intensa agenda pastoral en Córdoba, donde celebró una misa, recorrió distintos sectores de la ciudad y saludó a los fieles desde el balcón del Arzobispado. Por la tarde, participó de un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Allí escuchó testimonios de personas que atravesaron enfermedades y dificultades personales, pero que continuaron vinculadas con sus comunidades religiosas. Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando un sacerdote que había quedado con múltiples discapacidades después de una cirugía le contó su historia y recibió un abrazo del Papa.

Tras esa actividad, el Pontífice tenía previsto trasladarse a Buenos Aires para encabezar el encuentro con los jóvenes, uno de los compromisos más esperados de su visita. La expectativa en Palermo fue creciendo mientras los asistentes aguardaban un mensaje de León XIV dirigido a las nuevas generaciones.

En pocas palabras

  • Multitudinaria expectativa: Cientos de personas se congregaron en el Monumento a los Españoles para el encuentro con el Papa León XIV.
  • Emoción interreligiosa: Asistentes de diversas creencias, incluso no católicos, expresaron su movilización por la presencia papal.
  • Agenda papal: El Pontífice completó una jornada en Córdoba antes de regresar a Buenos Aires para el esperado evento.
Resumen generado por Thinkindot AI
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