Una multitud de jóvenes espera a León XIV: "No soy católica, pero me pone la piel de gallina"

"No soy católica. Sin embargo, emociona lo que transmite León XIV. No sé cómo explicarlo, te pone la piel de gallina y te transmite paz. Quiero sentir eso", expresó ante las cámaras de A24.

La joven contó que había viajado desde Escobar especialmente para participar del encuentro y que, pese a vivir cerca de Luján, donde va a estar el papa este miércoles, había decidido trasladarse hasta Palermo para intentar ver al Papa. "Yo soy de Escobar, estoy cerca de Luján, pero quería acercarme", explicó mientras aguardaba junto a otros jóvenes.

"Solo con su presencia basta": la emoción de dos adolescentes

Entre los grupos que aguardaban en Palermo también había adolescentes que llegaron acompañados por amigos y familiares. Dos jóvenes entrevistados por A24 resumieron sus expectativas con una frase que reflejó la emoción de quienes participaban de la vigilia.

"No queremos que diga nada, solo con su presencia basta", expresaron. Mientras algunos esperaban escuchar un mensaje dirigido especialmente a las nuevas generaciones, otros aseguraron que su principal deseo era verlo pasar, recibir una bendición o simplemente compartir el momento con miles de personas.

La concentración también reunió a integrantes de parroquias que organizaron traslados grupales y a vecinos que se acercaron de manera espontánea.

Viajaron desde otros países y se acercaron a Palermo para ver a León XIV

La convocatoria también contó con la presencia de extranjeros que residen en la Argentina y que quisieron participar de la visita papal. Durante la cobertura de A24, dos mujeres colombianas explicaron que, aunque vivían en Buenos Aires, sentían una emoción especial por la posibilidad de encontrarse con el Pontífice.

"Nosotras somos colombianas y, si bien vivimos acá, nos emociona acercarnos al Papa", contaron. La presencia de personas de distintas nacionalidades sumó un componente internacional a la convocatoria, que reunió a fieles y visitantes con diferentes historias personales.

Desde las 12 del mediodía, la cantidad de personas que se concentraba en las inmediaciones del Monumento a los Españoles comenzó a aumentar. Cerca de las 18, más de 600 jóvenes ya aguardaban la llegada del Pontífice, cuando todavía faltaban más de dos horas para el horario previsto del encuentro.

Ante el crecimiento de la convocatoria, se desplegó un operativo de seguridad destinado a ordenar la circulación de los asistentes y mantener despejados los sectores por los que debía desplazarse la comitiva papal. La actividad estaba prevista para después de las 20, una vez que León XIV completara su agenda en Córdoba y regresara a Buenos Aires.

Cómo fue la jornada del papa León XIV en Córdoba

Antes de su regreso a la Capital Federal, León XIV había desarrollado una intensa agenda pastoral en Córdoba, donde celebró una misa, recorrió distintos sectores de la ciudad y saludó a los fieles desde el balcón del Arzobispado. Por la tarde, participó de un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Allí escuchó testimonios de personas que atravesaron enfermedades y dificultades personales, pero que continuaron vinculadas con sus comunidades religiosas. Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando un sacerdote que había quedado con múltiples discapacidades después de una cirugía le contó su historia y recibió un abrazo del Papa.

Tras esa actividad, el Pontífice tenía previsto trasladarse a Buenos Aires para encabezar el encuentro con los jóvenes, uno de los compromisos más esperados de su visita. La expectativa en Palermo fue creciendo mientras los asistentes aguardaban un mensaje de León XIV dirigido a las nuevas generaciones.