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El último día del papa León XIV en la Argentina: cómo será la agenda de este miércoles y a qué hora parte rumbo a Perú

El miércoles, el pontífice visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, celebrará una misa multitudinaria frente a la Basílica de Luján y participará de una ceremonia de despedida en Ezeiza. Cómo será su recorrido y cuándo partirá el vuelo papal.

León XIV en Argentina: qué hará el Papa en su último día en el país y a qué hora partirá rumbo a Perú. (Foto: Reuters)

León XIV en Argentina: qué hará el Papa en su último día en el país y a qué hora partirá rumbo a Perú. (Foto: Reuters)

El papa León XIV tendrá este miércoles su última jornada en la Argentina, con una agenda que incluirá una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján y una ceremonia oficial de despedida en el aeropuerto de Ezeiza.

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El sumo pontífice cerrará así su visita al país y partirá a las 14 rumbo a Lima, Perú, donde continuará su viaje apostólico.

El papa León XIV tendrá este miércoles su última jornada en la Argentina. (Foto: Reuters)

El papa León XIV tendrá este miércoles su última jornada en la Argentina. (Foto: Reuters)

La actividad comenzará a las 8 en la Ciudad de Buenos Aires y tendrá su momento central a las 10, cuando León XIV encabece una celebración religiosa en Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica del país.

Después se trasladará al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini para participar del acto protocolar previo a su partida.

La primera actividad del Papa será en el Complejo Penitenciario Federal

La jornada comenzará a las 8 con la visita de León XIV al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto. Será el primer compromiso de su último día en territorio argentino, antes de trasladarse hacia Luján para encabezar la misa.

La visita a la cárcel de Devoto será el primer compromiso de su último día en territorio argentino, antes de trasladarse hacia Luján para encabezar la misa. (Foto: Reuters)

La visita a la cárcel de Devoto será el primer compromiso de su último día en territorio argentino, antes de trasladarse hacia Luján para encabezar la misa. (Foto: Reuters)

La misa en Luján, el último gran encuentro con los fieles

A las 10, el pontífice celebrará una misa en la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La ceremonia marcará el cierre de las actividades religiosas de su visita a la Argentina y se espera la presencia de peregrinos provenientes de distintos puntos del país.

Antes de llegar al lugar de la celebración, León XIV recorrerá la avenida Nuestra Señora de Luján a bordo del papamóvil, desde la rotonda de acceso a la ciudad hasta Plaza Belgrano. El trayecto le permitirá saludar a los fieles que se concentren en las inmediaciones de la Basílica.

A las 10, el pontífice celebrará una misa en la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. (Foto: archivo)

A las 10, el pontífice celebrará una misa en la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. (Foto: archivo)

La organización de la jornada contempla restricciones para la circulación vehicular, cortes de tránsito y accesos peatonales. También se instalarán pantallas gigantes para que los asistentes puedan seguir la misa desde distintos sectores de la ciudad.

A qué hora será la despedida de León XIV en Ezeiza

Una vez finalizada la misa en Luján, el Papa viajará hacia el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, donde a las 13:30 se realizará la ceremonia oficial de despedida.

Media hora después, a las 14, está prevista la partida del avión papal rumbo a Lima, Perú, próximo destino de su recorrido por Sudamérica.

El sumo pontífice cerrará su visita al país y partirá a las 14 rumbo a Lima, Perú, donde continuará su viaje apostólico. (Foto: Reuters)

El sumo pontífice cerrará su visita al país y partirá a las 14 rumbo a Lima, Perú, donde continuará su viaje apostólico. (Foto: Reuters)

De esta manera, León XIV concluirá una visita de cuatro días a la Argentina, que comenzó el domingo 8 de noviembre y estuvo marcada por celebraciones religiosas, encuentros con autoridades y representantes de la Iglesia, actividades con jóvenes y recorridas por distintos puntos del país.

Luján será el escenario de su último encuentro multitudinario con los fieles argentinos antes de la despedida oficial en Ezeiza y su salida del país.

En pocas palabras

  • Última jornada: El Papa León XIV visita la cárcel, celebra misa en Luján y parte a Perú hoy.
  • Agenda papal: La actividad inicia a las 8 con visita a Devoto, sigue con misa a las 10 en Luján.
  • Despedida y partida: Ceremonia en Ezeiza a las 13:30 y vuelo papal a Perú a las 14.
Resumen generado por Thinkindot AI
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