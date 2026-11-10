El último día del papa León XIV en la Argentina: cómo será la agenda de este miércoles y a qué hora parte rumbo a Perú

La primera actividad del Papa será en el Complejo Penitenciario Federal

La jornada comenzará a las 8 con la visita de León XIV al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto. Será el primer compromiso de su último día en territorio argentino, antes de trasladarse hacia Luján para encabezar la misa.

La visita a la cárcel de Devoto será el primer compromiso de su último día en territorio argentino, antes de trasladarse hacia Luján para encabezar la misa. (Foto: Reuters)

La misa en Luján, el último gran encuentro con los fieles

A las 10, el pontífice celebrará una misa en la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La ceremonia marcará el cierre de las actividades religiosas de su visita a la Argentina y se espera la presencia de peregrinos provenientes de distintos puntos del país.

Antes de llegar al lugar de la celebración, León XIV recorrerá la avenida Nuestra Señora de Luján a bordo del papamóvil, desde la rotonda de acceso a la ciudad hasta Plaza Belgrano. El trayecto le permitirá saludar a los fieles que se concentren en las inmediaciones de la Basílica.

A las 10, el pontífice celebrará una misa en la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. (Foto: archivo)

La organización de la jornada contempla restricciones para la circulación vehicular, cortes de tránsito y accesos peatonales. También se instalarán pantallas gigantes para que los asistentes puedan seguir la misa desde distintos sectores de la ciudad.

A qué hora será la despedida de León XIV en Ezeiza

Una vez finalizada la misa en Luján, el Papa viajará hacia el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, donde a las 13:30 se realizará la ceremonia oficial de despedida.

Media hora después, a las 14, está prevista la partida del avión papal rumbo a Lima, Perú, próximo destino de su recorrido por Sudamérica.

El sumo pontífice cerrará su visita al país y partirá a las 14 rumbo a Lima, Perú, donde continuará su viaje apostólico. (Foto: Reuters)

De esta manera, León XIV concluirá una visita de cuatro días a la Argentina, que comenzó el domingo 8 de noviembre y estuvo marcada por celebraciones religiosas, encuentros con autoridades y representantes de la Iglesia, actividades con jóvenes y recorridas por distintos puntos del país.

Luján será el escenario de su último encuentro multitudinario con los fieles argentinos antes de la despedida oficial en Ezeiza y su salida del país.