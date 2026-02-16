Con bono y aumento: el ingreso mínimo para jubilados supera los $439.000 en marzo

La suba también alcanza a otros beneficios clave del sistema:

La Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad llegará a $216.281

La Asignación por Cónyuge subirá a $16.115

El Complemento Leche del Plan de los 1000 Días pasará a $50.103

La Asignación por Nacimiento se actualizará a $77.428

Todos estos valores se acreditarán de manera automática en las fechas habituales de cobro, sin necesidad de realizar ningún trámite.

Jubilados: cuánto se cobra con aumento y bono

El incremento de marzo también alcanza a los haberes previsionales. Con el 2,9% de aumento más el bono de $70.000, los jubilados que perciben la mínima no cobrarán menos de $439.600,87.

En tanto, quienes se encuentran en el haber máximo pasarán a recibir $2.487.063,96.

El refuerzo continuará con el mismo esquema de los últimos meses: completo para quienes cobran la mínima y proporcional para los haberes superiores hasta alcanzar ese monto.

El calendario de pagos ya tiene fecha

ANSES también confirmó el cronograma de pagos. Los jubilados que perciben el haber mínimo comenzarán a cobrar el 9 de marzo, según la terminación del DNI, y el calendario se extenderá hasta el 20 de marzo.

Luego será el turno de quienes superan la mínima, cuyos pagos irán del 23 al 30 de marzo.

Un aumento automático que se actualiza todos los meses

El ajuste responde a la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/24, que toma como referencia el IPC de dos meses atrás. En este caso, el porcentaje surge de la inflación de enero y se aplica de manera automática.

Esto significa que no hay que hacer ningún trámite para cobrar con aumento: los nuevos montos se depositan directamente en la cuenta donde cada beneficiario cobra todos los meses.