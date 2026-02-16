Con bono y aumento: el ingreso mínimo para jubilados supera los $439.000 en marzo
Tras conocerse la inflación, la Administración Nacional de la Seguridad Social activó el aumento automático para marzo y millones de beneficiarios ya pueden calcular cuánto van a cobrar. La suba impacta en AUH, SUAF y jubilaciones, se paga sin trámite y llega con bono incluido para los haberes mínimos.
Con la inflación de enero ya publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el nuevo incremento que comenzará a regir en marzo de 2026 y que impactará de lleno en asignaciones familiares, AUH, AUE y jubilaciones. La suba será del 2,9% y se aplicará de manera automática a través de la fórmula de movilidad vigente.
El dato no es menor: se trata de un ajuste que llegará en un contexto de aceleración de precios y que volverá a modificar los ingresos de millones de familias que dependen de estas prestaciones todos los meses.
AUH y SUAF: los nuevos montos desde marzo
Con la actualización confirmada, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) pasarán a cobrar $106.272 por hijo en mano, ya que ese valor corresponde al 80% que ANSES deposita de forma mensual. El 20% restante, como ocurre habitualmente, se acumula y se paga cuando se presenta la Libreta.
En el caso de la AUH por discapacidad, el monto se elevará a $346.035, mientras que los trabajadores registrados que cobran a través del SUAF recibirán $66.426 por hijo.
La suba también alcanza a otros beneficios clave del sistema:
La Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad llegará a $216.281
La Asignación por Cónyuge subirá a $16.115
El Complemento Leche del Plan de los 1000 Días pasará a $50.103
La Asignación por Nacimiento se actualizará a $77.428
Todos estos valores se acreditarán de manera automática en las fechas habituales de cobro, sin necesidad de realizar ningún trámite.
Jubilados: cuánto se cobra con aumento y bono
El incremento de marzo también alcanza a los haberes previsionales. Con el 2,9% de aumento más el bono de $70.000, los jubilados que perciben la mínima no cobrarán menos de $439.600,87.
En tanto, quienes se encuentran en el haber máximo pasarán a recibir $2.487.063,96.
El refuerzo continuará con el mismo esquema de los últimos meses: completo para quienes cobran la mínima y proporcional para los haberes superiores hasta alcanzar ese monto.
El calendario de pagos ya tiene fecha
ANSES también confirmó el cronograma de pagos. Los jubilados que perciben el haber mínimo comenzarán a cobrar el 9 de marzo, según la terminación del DNI, y el calendario se extenderá hasta el 20 de marzo.
Luego será el turno de quienes superan la mínima, cuyos pagos irán del 23 al 30 de marzo.
Un aumento automático que se actualiza todos los meses
El ajuste responde a la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/24, que toma como referencia el IPC de dos meses atrás. En este caso, el porcentaje surge de la inflación de enero y se aplica de manera automática.
Esto significa que no hay que hacer ningún trámite para cobrar con aumento: los nuevos montos se depositan directamente en la cuenta donde cada beneficiario cobra todos los meses.