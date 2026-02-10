En vivo Radio La Red
Economía
Colectivo
boleto
Golpe al bolsillo

El Gobierno busca subir el boleto mínimo de colectivo: cuánto costaría a fines de febrero y en marzo

La administración nacional abrió una consulta pública para actualizar las tarifas del transporte automotor de jurisdicción nacional. La suba se aplicaría en dos etapas y alcanzaría a más de 100 líneas que circulan por el AMBA.

El Gobierno presentó una propuesta para actualizar los cuadros tarifarios del transporte público de pasajeros de jurisdicción nacional, con la posibilidad de implementar nuevos valores en dos etapas, en febrero y marzo próximos.

SUBE

Según los cuadros tarifarios difundidos, el boleto mínimo de colectivo alcanzaría los $650 a partir del 17 de febrero y subiría a $700 desde el 16 de marzo, siempre sujeto a los resultados del proceso participativo.

La medida impactaría en 104 líneas que operan bajo jurisdicción nacional, es decir, aquellas que circulan entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Entre ellas se encuentran la 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

Desde la Secretaría de Transporte indicaron que la actualización responde a la necesidad de mejorar la competitividad del sector y adecuar los valores del servicio.

A pesar del aumento propuesto, continuarán vigentes los descuentos correspondientes a la Tarifa Social, que contempla una reducción del 55% en el precio del boleto para jubilados, pensionados, trabajadores del servicio doméstico y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, entre otros grupos.

Aumento de colectivo: cuánto costaría a fines de febrero y en marzo

Los aumentos para las líneas nacionales del AMBA (que cruzan la General Paz o el Riachuelo), son los siguientes:

Desde el 17 de febrero

Con el aumento del 31%, los boletos quedan de la siguiente manera:

  • 0 a 3 km (boleto mínimo)

    • $650,00

    • SUBE sin nominalizar: $1.033,50

  • 3 a 6 km

    • $724,09

    • SUBE sin nominalizar: $1.151,30

  • 6 a 12 km

    • $779,87

    • SUBE sin nominalizar: $1.239,99

  • 12 a 27 km

    • $835,71

    • SUBE sin nominalizar: $1.328,78

  • Más de 27 km

    • $891,16

    • SUBE sin nominalizar: $1.416,94

cuadro tarifario boleto2

Desde el 16 de marzo

Con un aumento adicional del 10% sobre la base actual (o del 7,7% sobre la base del 17 de febrero), los boletos quedan de la siguiente manera:

  • 0 a 3 km

    • $700,00

    • SUBE sin nominalizar: $1.113,00

  • 3 a 6 km

    • $779,78

    • SUBE sin nominalizar: $1.239,85

  • 6 a 12 km

    • $839,86

    • SUBE sin nominalizar: $1.335,38

  • 12 a 27 km

    • $899,99

    • SUBE sin nominalizar: $1.430,98

  • Más de 27 km

    • $959,71

    • SUBE sin nominalizar: $1.525,94

cuadro tarifario boleto amba
