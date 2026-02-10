El Gobierno busca subir el boleto mínimo de colectivo: cuánto costaría a fines de febrero y en marzo.

Desde la Secretaría de Transporte indicaron que la actualización responde a la necesidad de mejorar la competitividad del sector y adecuar los valores del servicio.

A pesar del aumento propuesto, continuarán vigentes los descuentos correspondientes a la Tarifa Social, que contempla una reducción del 55% en el precio del boleto para jubilados, pensionados, trabajadores del servicio doméstico y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, entre otros grupos.

Aumento de colectivo: cuánto costaría a fines de febrero y en marzo

Los aumentos para las líneas nacionales del AMBA (que cruzan la General Paz o el Riachuelo), son los siguientes:

Desde el 17 de febrero

Con el aumento del 31%, los boletos quedan de la siguiente manera:

0 a 3 km (boleto mínimo) $650,00 SUBE sin nominalizar: $1.033,50

3 a 6 km $724,09 SUBE sin nominalizar: $1.151,30

6 a 12 km $779,87 SUBE sin nominalizar: $1.239,99

12 a 27 km $835,71 SUBE sin nominalizar: $1.328,78

Más de 27 km $891,16 SUBE sin nominalizar: $1.416,94



cuadro tarifario boleto2

Desde el 16 de marzo

Con un aumento adicional del 10% sobre la base actual (o del 7,7% sobre la base del 17 de febrero), los boletos quedan de la siguiente manera:

0 a 3 km $700,00 SUBE sin nominalizar: $1.113,00

3 a 6 km $779,78 SUBE sin nominalizar: $1.239,85

6 a 12 km $839,86 SUBE sin nominalizar: $1.335,38

12 a 27 km $899,99 SUBE sin nominalizar: $1.430,98

Más de 27 km $959,71 SUBE sin nominalizar: $1.525,94

