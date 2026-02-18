"Cuando Wanda no...": las crueles críticas que recibió Maxi López por su foto con Daniela Christiansson

“¿Tan flaco estás ahora?”, “Vos no estás así”, “Cuando Wanda no es buena consejera, dejá el Photoshop” y “Esa foto es revieja”, fueron algunos de los tantísimos mensajes que se leyeron una y otra vez.

En tanto, a pesar de la polémica desatadas, el actual participante de MasterChef Celebrity (Telefe) prefirió hacer silencio y no responder ninguno de los filosos comentarios a pesar de que la publicación continuó sumando reacciones de todo tipo. Mientras tanto, el exfutbolista sigue avanzando en la competencia del reality de Telefe al tiempo que Chistiansson permanece en Suiza junto a la pequeña Elle y el recién nacido Lando, a la espera de que Maxi les de el ok para que vengan a instalarse de manera estable en Argentina.

Cómo fue que Maxi López y Wanda Nara lograron recomponer el vínculo tras una década enfrentados

A principios de febrero, Maxi López salió al aire en Desayuno Americano por América TV y habló sin filtro sobre el vínculo que logró recomponer con Wanda Nara, luego de años marcados por el conflicto tras su separación en 2013.

En un momento profesional muy activo en la Argentina, con proyectos en televisión y plataformas digitales, el ex futbolista charló con Pamela David y el panel del ciclo y repasó cómo fue mutando la relación con su ex pareja, pasando de los enfrentamientos constantes a una etapa de mayor madurez y entendimiento.

Lejos de esquivar el tema, Maxi López hizo autocrítica y reflexionó sobre el pasado: "Hemos tenido muchos errores, quizá por jóvenes, quizá por inexpertos y hoy tener esta relación que tenemos para mí es un premio. Pero no por mí, porque nosotros somos grandes y las sensaciones, sentimientos y todo lo que pasa lo podemos manejar, pero más que nada por nuestros chicos", expresó con sinceridad.

En esa misma línea, destacó que el foco principal siempre estuvo puesto en el bienestar de sus hijos. "Para ellos es más difícil que manejen este tipo de situaciones y a veces quedan enganchados en el medio de las situaciones de los grandes. Entonces tener este desarrollo, cómo compartimos las decisiones, cómo nos ayudamos cuando nos toca trabajar, tenemos que repartir un poco los tiempos", señaló el ex participante de MasterChef Celebrity de Telefe, dejando en claro que hoy prima la organización y el acompañamiento mutuo.

Ante la consulta directa de Pamela David sobre quién dio el primer paso hacia la reconciliación definitiva, el ex delantero fue claro al explicar que no se trató de un hecho puntual. "Fue un proceso. Yo se lo venía hablando hace muchos años pero no había cercanía porque ella estaba en otra situación que por ahí no la dejaba analizar las cosas bien y era algo que yo venía trabajando por esto", reconoció.

Además, recordó que durante la etapa anterior ya existían diálogos entre ellos, aunque no siempre lograban avanzar. "En la relación pasada empezaba a tener problemas y ella me contaba cada vez que tenía situaciones. Charlábamos, después no me escuchaba nunca. Yo siempre estuve ahí para escucharla, más allá de que después podemos tener diferencias o no", comentó.

Finalmente, Maxi López marcó cuál fue el punto que terminó de cambiar el panorama entre ambos: "Cuando ella se pone mal o no está bien digamos (en su salud) que ese fue un punto de inflexión para empezar a trabajar", cerró, dejando en evidencia que el bienestar de Wanda Nara fue clave para dar el paso hacia una relación más sana.