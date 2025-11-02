AUSA eliminó las cabinas en la Perito Moreno: qué pasa si no tenés Telepase y cómo circular sin multa
Desde este fin de semana, la Autopista Perito Moreno eliminó todas sus cabinas de peaje y adoptó el sistema de “flujo libre”. Quienes pasen sin Telepase recibirán una multa de casi $120.000, aunque existen dos métodos oficiales para evitarla.
AUSA eliminó las cabinas en la Perito Moreno: qué pasa si no tenés Telepase y cómo circular sin multa
Desde este fin de semana, la Autopista Perito Moreno se convirtió en la segunda traza de la Ciudad en eliminar por completo las cabinas de peaje manuales. Ahora funciona bajo el sistema de “flujo libre” (free flow), el mismo que ya rige en la Autopista Illia. Aunque la medida busca agilizar el tránsito, también generó dudas entre los conductores que no tienen Telepase, ya que circular sin estar adherido implica una multa de casi $120.000.
Sin embargo, Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) confirmó que existen dos métodos oficiales para circular legalmente sin tener el dispositivo colocado y evitar la sanción.
Adiós a las cabinas: cómo funciona el sistema “free flow”
El sistema de flujo libre reemplaza las clásicas barreras por pórticos electrónicos que detectan la patente o el tag del Telepase mediante cámaras y sensores. De esta forma, el conductor no necesita frenar ni detenerse, ya que el cobro se realiza de manera automática y digital.
La transición comenzó en 2023 con la Autopista Illia, y desde este domingo se sumó la Perito Moreno (peaje Parque Avellaneda), uno de los principales accesos a la Ciudad desde el oeste del conurbano.
Según AUSA, este cambio reduce los tiempos de viaje, mejora la fluidez y elimina los embotellamientos en los accesos de ingreso y egreso. Sin embargo, también implica una mayor responsabilidad para el conductor, ya que no se puede abonar después del viaje, como ocurría antes.
La multa por pasar sin Telepase
El nuevo esquema de control establece que quien pase por el pórtico sin estar adherido al sistema será identificado por las cámaras y automáticamente multado.
Monto de la multa: $119.776,50
Autoridad que la aplica: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Plazo: no existe un margen de tolerancia; la multa se genera en cuanto el sistema detecta un paso no registrado.
Desde AUSA aclararon que el antiguo portal de “post-pagos” (cobranzas.ausa.com.ar), que funcionó durante el período de prueba de la Illia, ya no está operativo.
“Hoy el sistema es 100% automático. Si no estás adherido y pasás, se considera una infracción. No hay opción de pagar después”, explicaron desde la empresa concesionaria.
El truco oficial: dos formas de circular sin Telepase y evitar la multa
Ante la preocupación de los conductores esporádicos, turistas o quienes no viven en la Ciudad, AUSA habilitó dos alternativas legales para circular sin colocar el dispositivo Telepase físico (el tag).
1. Pase Diario
El Pase Diario es una opción pensada para quienes usan la autopista por única vez o de manera muy ocasional.
Completar el formulario con los datos del vehículo y del titular.
Elegir medio de pago (tarjeta de crédito, débito o prepago).
Solicitar envío del tag al domicilio o retirar en un centro de instalación.
Colocar el dispositivo en el parabrisas del vehículo.
El sistema comienza a funcionar dentro de las 24 horas posteriores a la activación.
Qué pasa si ya pasaste sin Telepase
Si un conductor ya utilizó la autopista sin estar adherido, no podrá regularizar el paso después. A diferencia de lo que ocurría antes, no hay forma de pagar el peaje retroactivamente, y el sistema emitirá una infracción automática.
Esa multa llegará al domicilio del titular del vehículo con el detalle de:
Fecha y hora del cruce,
Lugar exacto del pórtico,
Monto de la sanción.
En caso de error o de haber activado el Telepase el mismo día, el usuario puede presentar un descargo en la web de la Ciudad, adjuntando comprobantes de alta.