AUSA eliminó las cabinas en la Perito Moreno: qué pasa si no tenés Telepase y cómo circular sin multa

Según AUSA, este cambio reduce los tiempos de viaje, mejora la fluidez y elimina los embotellamientos en los accesos de ingreso y egreso. Sin embargo, también implica una mayor responsabilidad para el conductor, ya que no se puede abonar después del viaje, como ocurría antes.

La multa por pasar sin Telepase

El nuevo esquema de control establece que quien pase por el pórtico sin estar adherido al sistema será identificado por las cámaras y automáticamente multado.

Monto de la multa: $119.776,50

Autoridad que la aplica: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Plazo: no existe un margen de tolerancia; la multa se genera en cuanto el sistema detecta un paso no registrado.

Desde AUSA aclararon que el antiguo portal de “post-pagos” (cobranzas.ausa.com.ar), que funcionó durante el período de prueba de la Illia, ya no está operativo.

“Hoy el sistema es 100% automático. Si no estás adherido y pasás, se considera una infracción. No hay opción de pagar después”, explicaron desde la empresa concesionaria.

El truco oficial: dos formas de circular sin Telepase y evitar la multa

Ante la preocupación de los conductores esporádicos, turistas o quienes no viven en la Ciudad, AUSA habilitó dos alternativas legales para circular sin colocar el dispositivo Telepase físico (el tag).

1. Pase Diario

El Pase Diario es una opción pensada para quienes usan la autopista por única vez o de manera muy ocasional.

Cómo funciona:

El conductor debe ingresar al sitio web www.pasediario.com.ar.

Allí debe registrar la patente del vehículo , elegir la fecha de uso y abonar el peaje por adelantado.

El sistema reconoce la patente en los pórticos y permite el paso sin multa.

Importante: el pago debe hacerse antes de ingresar a la autopista o, como máximo, dentro de las 24 horas previas al uso.

2. Telepase por Patente

Es una nueva modalidad provisoria para quienes aún no recibieron o no instalaron el tag en el parabrisas.

Cómo funciona:

El usuario se adhiere a Telepase online (en www.telepase.com.ar).

Durante el alta, puede optar por activar el sistema sin el dispositivo físico .

El cobro se realiza automáticamente leyendo la patente del vehículo.

Dato clave: esta modalidad tiene un recargo del 50% sobre la tarifa habitual del Telepase. Según AUSA, la intención es que sea una solución temporal hasta que el usuario coloque el tag en su vehículo.

Qué autopistas ya son 100% automáticas

Con la incorporación de la Perito Moreno, AUSA avanza con su plan de modernización de la red de autopistas porteñas.

Las autopistas que ya funcionan con sistema de flujo libre son:

Autopista Illia (desde 2023)

Autopista Perito Moreno (desde noviembre 2025)

En tanto, se espera que en 2026 se sumen las autopistas:

25 de Mayo

Dellepiane

AU7 Cámpora

“El objetivo es que todas las trazas sean 100% inteligentes, sin cabinas ni barreras”, indicaron desde AUSA.

Cómo adherirse al Telepase paso a paso

Para quienes decidan regularizar su situación y evitar multas, el trámite es gratuito y completamente online:

Ingresar a www.telepase.com.ar.

Completar el formulario con los datos del vehículo y del titular.

Elegir medio de pago (tarjeta de crédito, débito o prepago).

Solicitar envío del tag al domicilio o retirar en un centro de instalación.

Colocar el dispositivo en el parabrisas del vehículo.

El sistema comienza a funcionar dentro de las 24 horas posteriores a la activación.

Qué pasa si ya pasaste sin Telepase

Si un conductor ya utilizó la autopista sin estar adherido, no podrá regularizar el paso después. A diferencia de lo que ocurría antes, no hay forma de pagar el peaje retroactivamente, y el sistema emitirá una infracción automática.

Esa multa llegará al domicilio del titular del vehículo con el detalle de:

Fecha y hora del cruce,

Lugar exacto del pórtico,

Monto de la sanción.

En caso de error o de haber activado el Telepase el mismo día, el usuario puede presentar un descargo en la web de la Ciudad, adjuntando comprobantes de alta.