En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Peajes
Costa Atlántica
Aumentos

Verano, más caro: con los nuevos valores de los peajes de la Ciudad y la Provincia, ¿cuánto costará ir a la Costa?

Los peajes en la Autovía 2 y la autopista Buenos Aires–La Plata volvieron a aumentar. Desde octubre, el costo total del viaje a la Costa será más caro.

Verano más caro: nuevos valores en los peajes de la Ciudad y la Provincia

Verano más caro: nuevos valores en los peajes de la Ciudad y la Provincia, ¿cuánto costará ir a la Costa durante el verano?

Viajar hacia la Costa Atlántica es más caro desde este 1° de octubre, ya que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense aprobó un aumento del 6,42% en los peajes de la Autopista Buenos Aires–La Plata y del Sistema Vial Integrado del Atlántico, que conecta la Ciudad con los principales destinos turísticos de la provincia.

Leé también Vacaciones de invierno 2025: con peajes y nafta, cuánto cuesta viajar a la Costa Atlántica si voy en auto
Vacaciones de invierno 2025: con peajes y nafta, cuánto cuesta viajar a la Costa Atlántica si voy en auto

La actualización, determinada por un coeficiente de variación tarifaria que contempla indicadores como energía, combustible y salarios, impacta tanto en los accesos a la Capital como en las rutas que conducen a la costa bonaerense.

Cuánto cuesta viajar a La Plata

Con el nuevo cuadro tarifario, un viaje desde Capital Federal a La Plata en horario no pico cuesta $9.000, sumando los peajes de Hudson ($3.800), Bernal ($3.300) y Dock Sud ($1.900).

En hora pico, el valor por tramo asciende a $2.500 en Dock Sud y Hudson, y $2.000 fuera de los horarios más demandados.

peajes

Los precios para ir a la Costa Atlántica

Con el último aumento que rige en la Autovía 2 y la Autopista La Plata - Buenos Aires desde el 1° de octubre, recorrer los 450 kilómetros desde el Obelisco hasta la avenida Constitución en Mar del Plata costará $ 18.000 en hora pico: $ 5.000 para pasar por Dock Sud y Hudson y otros dos tickets de $ 6.500 cada uno en Samborombón y Maipú.

Si a ese monto se le agregan las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, que pertenecen a AUSA, del Gobierno de la Ciudad, se llega a $ 22.525. Ese sería el gasto total para los viajeros que residen en Liniers, Flores, Lugano y otros puntos del oeste porteño y que suban a los accesos viales para emprender el rumbo a la costa atlántica.

En la Ciudad, los peajes en hora pico cuestan $ 4.524,62 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $ 1.810,45 en la autopista Illia, siempre para vehículos particulares. En hora no pico los valores son $ 3.192.73 y 1.330,17, respectivamente.

Descuentos y tarifas especiales

Los usuarios de telepeaje cuentan con un 10% de descuento, mientras que los residentes de la región de la Autovía 2 acceden a una bonificación del 20%.

Según informó AUBASA, los aumentos son trimestrales y seguirán ajustándose bajo la fórmula del CVT, que refleja la evolución de los costos operativos del sistema vial bonaerense.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Peajes Costa Atlántica
Notas relacionadas
Video: una fuga a toda velocidad terminó en un choque en un peaje del Acceso Oeste
Aumentan los colectivos, subtes y peajes en CABA y el GBA: cuánto costará viajar
Decisión clave del JP Morgan sobre Argentina: cómo cambia la manera de considerar el riesgo país
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar