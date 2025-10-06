Verano, más caro: con los nuevos valores de los peajes de la Ciudad y la Provincia, ¿cuánto costará ir a la Costa?

peajes

Los precios para ir a la Costa Atlántica

Con el último aumento que rige en la Autovía 2 y la Autopista La Plata - Buenos Aires desde el 1° de octubre, recorrer los 450 kilómetros desde el Obelisco hasta la avenida Constitución en Mar del Plata costará $ 18.000 en hora pico: $ 5.000 para pasar por Dock Sud y Hudson y otros dos tickets de $ 6.500 cada uno en Samborombón y Maipú.

Si a ese monto se le agregan las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, que pertenecen a AUSA, del Gobierno de la Ciudad, se llega a $ 22.525. Ese sería el gasto total para los viajeros que residen en Liniers, Flores, Lugano y otros puntos del oeste porteño y que suban a los accesos viales para emprender el rumbo a la costa atlántica.

En la Ciudad, los peajes en hora pico cuestan $ 4.524,62 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $ 1.810,45 en la autopista Illia, siempre para vehículos particulares. En hora no pico los valores son $ 3.192.73 y 1.330,17, respectivamente.

Descuentos y tarifas especiales

Los usuarios de telepeaje cuentan con un 10% de descuento, mientras que los residentes de la región de la Autovía 2 acceden a una bonificación del 20%.

Según informó AUBASA, los aumentos son trimestrales y seguirán ajustándose bajo la fórmula del CVT, que refleja la evolución de los costos operativos del sistema vial bonaerense.