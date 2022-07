Baby Etchecopar aseguró que los piqueteros no pueden entrar a La Rural porque "ven herramientas de laburo y rajan"

"Alberto quiere sacarle la plata al campo, a la gente que transpiró al plata, hay que rascar al campo para aguantar un par de meses más las cagadas que se mandó. Le quiere sacar la guita a los que laburan y defender a los que roban". "Alberto quiere sacarle la plata al campo, a la gente que transpiró al plata, hay que rascar al campo para aguantar un par de meses más las cagadas que se mandó. Le quiere sacar la guita a los que laburan y defender a los que roban".

"Va a volver Bullrich, Macri y no porque uno los quiera votar, sino por las payasadas del Gobierno. Alberto no sabés gobernar, vos y Cristina se descascararon. Buscan el conflicto para que esto sea Venezuela, poder gobernar y que se salve Cristina".

"No hay 20 mil millones Alberto, porque tienen dueño. Es todo mentira, andá a ver cómo le fue a tu ministrita de Economía, casi la sacan cagando".

"Tenés un ejército de atorrantes que te sigue, toda la lacra, toda la basura. Nosotros somos distintos, el país que viene es distinto, tengo un sueño, es imposible pensar una Argentina sin ustedes en la que la va a pasar muy mal. Dios quiera que la pasen muy mal".

"Pasa lo que pasa en Argentina porque no hay Presidente, hay un tipo que no sabe hablar"

