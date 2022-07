Baby Etchecopar comparó a Cristina Kirchner con el Diablo: “Falta que le pongan dos cuernos colorados”

“No puede ser que los argentinos sean tan pelotudos, se lo dice la Justicia, se lo dice la agente, pero no ‘yo creo que le están haciendo una campaña en contra’”. “No puede ser que los argentinos sean tan pelotudos, se lo dice la Justicia, se lo dice la agente, pero no ‘yo creo que le están haciendo una campaña en contra’”.

"Este pibe Grabois es un insolente, como todo pendejo. Como los que ayer escracharon a López Murphy, que no se saben lavar el orto. Estos pendejos kirchneristas creen que Cristina va a volver y ellos van ser como La Cámpora y van a poder mojar el pan".

"Cristina va a ir en cana, y si no va en cana va a estar procesada. Y no es como dicen que 'La Corte ya tiene firmada la sentencia', ella firmó la sentencia cuando calzó los bolsos. Es lindo agarrar un BMW que tiene dueño, lo malo es cuando te para la policía".

"Tenés un 80% del pueblo angustiado, cansado, podrido, que no resiste más, pero que en el corazón tiene una celeste blanca que le dice 'son unos pelotudos aguantá un poquito'. La gente honesta de todas las edades están aguantando un poquito".

