Baby Etchecopar a Cristina Kirchner: "Toda su vida es importada".

"Gracias a Dios hoy la empezamos a ver la bandera porque hacía mucho estaba la colorada con el Che Guevara. Hoy parece que se acordaron que tienen la celeste y blanca". "Gracias a Dios hoy la empezamos a ver la bandera porque hacía mucho estaba la colorada con el Che Guevara. Hoy parece que se acordaron que tienen la celeste y blanca".

"Las iconografías del kirchnerato son tan ridículas. Siempre apelando a los muertos para ganar una elección. Siempre el golpe bajo". "Las iconografías del kirchnerato son tan ridículas. Siempre apelando a los muertos para ganar una elección. Siempre el golpe bajo".

"Los pibes están muy bien, banderitas, guardapolvo blanco. Ahora, lo que no tienen son clases. O sea, los tuvieron que disfrazar para llevártelos a que te aplaudan porque los pibes no van al colegio". "Los pibes están muy bien, banderitas, guardapolvo blanco. Ahora, lo que no tienen son clases. O sea, los tuvieron que disfrazar para llevártelos a que te aplaudan porque los pibes no van al colegio".

"Estoy podrido de esta gente. Es un Gobierno miserable, de mentirosos y embusteros". "Estoy podrido de esta gente. Es un Gobierno miserable, de mentirosos y embusteros".

"Cristina Kirchner quiere gobernar con el caos y lo está provocando. Perdida jurídicamente, está desesperada, y su golpe va a hacer que todo se rompa y quedar a cargo como hizo Maduro en Venezuela". "Cristina Kirchner quiere gobernar con el caos y lo está provocando. Perdida jurídicamente, está desesperada, y su golpe va a hacer que todo se rompa y quedar a cargo como hizo Maduro en Venezuela".

"Cristina, usted habla de importación. ¿Acaso la cartera que usa, los relojes, las perlas no son importadas? Entonces, ¿por qué se opone a la importación si toda su vida es importada?" "Cristina, usted habla de importación. ¿Acaso la cartera que usa, los relojes, las perlas no son importadas? Entonces, ¿por qué se opone a la importación si toda su vida es importada?"

El editorial completo de Baby Etchecopar