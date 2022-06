El duro pronóstico de Baby Etchecopar para 2023: "A lo mejor el que no..."

“La gente no vislumbra absolutamente nada. Un país en el que el Presidente miente, que dice ‘que los puestos de trabajo no dan abasto y que la construcción no da abasto’. Un país donde la violencia está engendrada en el Estado”. “La gente no vislumbra absolutamente nada. Un país en el que el Presidente miente, que dice ‘que los puestos de trabajo no dan abasto y que la construcción no da abasto’. Un país donde la violencia está engendrada en el Estado”.

"Tener que escuchar que los iraníes desembarcan y están entre nosotros, y cuántos viajes hicieron. ¿Cuántas veces estuvieron acá adentro? ¿Qué trajeron? Ahora no sabemos qué está planeando el Gobierno. No sabemos si estos tipos vienen a entrenarse para en Nicaragua. Si estos tipos vinieron a formar comandos. O a dejar armas. Nadie bueno puede pasar cuando un avión es trucho".

"Hace una semana que estoy mal con el tema del avión. Es como cuando sentís ruido en el jardín y no ves nada, pero sabes que algo está pasando. Te vas a acostar, pero sabes que alguien está".

"Tengo miedo a que pase algo. Tengo miedo en que esto se convierta en una zona violenta. Tengo miedo que se piante la economía, que se piante el dólar a la mierda, la inflación a la mierda y todos nos convertamos de un día para el otro en pobres".

"Se pasan haciendo multas cuando puteamos los periodistas. Además de todo nos encajaron los observatorios de los medios, nada menos que con Miriam Lewin. Está el ENACOM fijándose lo que dice Baby o Canosa. Nos coartaron la libertad de expresión".

"Cuando vas a hacer teatro te mandan a las feminazis, cuando haces tele te mandan al ENACOM. Los ponen a los boludos de La Cámpora de Ministerio del Pensamiento Único. De a poco nos fueron coartando".

"Nos están destruyendo, ya bajan los aviones con iraníes. Ahora ya es medio tarde y cuando nos queramos dar cuenta no salimos más como le pasó a los hermanos venezolanos. Nunca les hablé así, pero es tarde. Cuando hablamos del año que viene quién va a estar, a lo mejor el que no va estar soy yo. A lo mejor no va a estar ninguno porque ya no se va a poder más".

