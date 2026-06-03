La firme reacción de Abel Pintos ante las versiones de privilegios y enojo en el jurado de Es mi sueño

En medio de los rumores de una supuesta interna entre los jurados de Es mi sueño (El Trece), Abel Pintos habló con PrimiciasYa y se refirió al verdadero clima que se vive detrás de cámaras.
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Abel Pintos habló en exclusiva con PrimiciasYa sobre la supuesta interna que se habría desatado en el jurado del programa de Guido Kazcka y las versiones que surgieron en torno a presuntos privilegios dentro del programa.
En medio de los rumores de una supuesta interna entre los jurados de Es mi sueño (El Trece), Abel Pintos habló con PrimiciasYa y se refirió al verdadero clima que se vive detrás de cámaras.
El certamen de canto que conduce Guido Kaczka se convirtió en una de las grandes apuestas de las noches televisivas y sorprendió por sus buenos números de audiencia. Sin embargo, el programa también quedó envuelto en versiones sobre presuntos cortocircuitos y diferencias entre algunos integrantes del jurado, conformado por Jimena Barón (en su reemplazo Natalie Pérez) Joaquín Levinton, La Mona Jiménez y el propio Abel Pintos.
"El revuelo se armó afuera; adentro está todo perfecto", habló sobre el vínculo entre los integrantes del jurado que tienen la tarea de evaluar a los participantes.
Luego, al ser consultado sobre el ataque de llanto que protagonizó Natalie Pérez en las últimas semanas, explicó: "Está emocionada porque cada vez que entra todo el mundo la trata súper bien. Se emociona porque tiene muchos años de trayectoria".
"No es una cuestión de privilegios, es que así lo acordamos desde el principio. Cuando vino Guido a buscarme, fue el primero que vino a hablar conmigo. Yo le dije que podía hacerlo, pero que tenía muchas fechas programadas. Él me dijo que estaba bien", aclaró que las ausencias ya estaban contempladas antes de cerrar su incorporación al programa.
Natalie Pérez decidió ponerles fin a las versiones que la señalaban como protagonista de una supuesta interna en Es mi sueño (El Trece). En una entrevista con Intrusos (América TV), la artista habló sin filtros sobre los rumores que circularon en torno a su relación con el resto de los integrantes del jurado y dejó en claro cuál es el verdadero clima detrás de cámaras.
La cantante, que se incorporó al programa en reemplazo de Jimena Barón, se mostró sorprendida por las especulaciones que la vinculaban con un supuesto conflicto dentro del ciclo conducido por Guido Kaczka. Incluso, al abordar el tema, no pudo contener la emoción y terminó quebrándose al aire.
"Juan Etchegoyen dijo que estarías como agrandada", le marcó el cronista Alejandro Castelo. A lo que Natalie se sorprendió por la versión y aclaró: "¿En serio? Justo ahora estoy yendo a terapia y es algo que me dice mi psicóloga me dice todo el tiempo que tendría que créermela más. Me vendría bárbaro ser un poco más agrandada Juan, voy a seguir tu consejo".
Siguiendo con su relato, la artista explicó: "Igual si me agrando tengo con qué, trabajo desde los 9 años. Hace 30 años que trabajo en el medio con mérito propio".
"Los amo, nos caga... de risa, todo lo contrario. Me voy a poner a llorar. Hoy vine acá y me trataron tan bien, vengo tranquila sin molestar a nadie y para pasarla bien", añadió ya envuelta en llanto y afectada por esa versión de tensión con sus compañeros.
Finalmente, volvió a desmentir cualquier tipo de enfrentamiento y reflexionó sobre el impacto que pueden tener ciertos comentarios. "A la gente le encanta hablar, yo estoy muy tranquila con quién soy y con lo que hago. Sentir que uno está haciendo algo mal o se cree algo que no es, es feo", cerró sobre los rumores de una presunta interna con el resto del jurado.