Baby Etchecopar: "El kirchnerismo quiere que tomes la kirchnercola y la maxinaranjú"

"Parrilli está diciendo, que si no indultan a Cristina no hay democracia. Nadie la tiene que indultar porque no está condenada ni proscripta"

"Bermudas adoctrina pendejos, haciendo jornadas de adoctrinamiento. Hablan de política sobre cómo hacerle un golpe de Estado a lo que no sea peronista. Es parecido a lo que hacía Perón en la UES. Adoctrinan a los nuevos pelotudos que lo van adoctrinar a él porque los padres ya la aplaudían a Cristina".

"Los llevan a todos los argentinos a comer mierda. A la verdulería a elegir qué verdura vamos a comer y si antes llevaban 2 ahora llevan una."

"Al comemierda lo llevan con una argolla de la nariz haciéndole creer que tienen la llave del futuro, cuando en realidad tienen la llave del pasado. Hasta acá, nos trajo el peronismo. Largó el peronismo y fue el kirchnerismo".

"Toda esta gente que está esperando a ver si llueve, es la misma gente que tenía dignidad laburando en la fruta en otro momento".

"Tenés que tomar la kirchnercola, la maxinaranjú".

El editorial de Baby Etchecopar