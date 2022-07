Baby Etchecopar le dio la fórmula a Larreta para ser presidente: "Nos tienen que mimar"

"Los piqueteros son los extras hambreados de una película. Los chicos de la clase media no quieren tener hijos porque no los pueden mantener. Mientras esta gente tiene ocho pibes y la madre te dice 'me quieren hacer trabajar' los tiran a los pibes al piso, meados, cagados, mal alimentados". "Los piqueteros son los extras hambreados de una película. Los chicos de la clase media no quieren tener hijos porque no los pueden mantener. Mientras esta gente tiene ocho pibes y la madre te dice 'me quieren hacer trabajar' los tiran a los pibes al piso, meados, cagados, mal alimentados".

"Hay gente que hace 20 años que vive del Estado. Estamos cansados. Hay millones de trabajos y estos son los vagos que viven del plan. Ya han hecho la industria del plan y tienen todo lo que no tienen tus hijos y los mios". "Hay gente que hace 20 años que vive del Estado. Estamos cansados. Hay millones de trabajos y estos son los vagos que viven del plan. Ya han hecho la industria del plan y tienen todo lo que no tienen tus hijos y los mios".

"No los voy a votar. No se da cuenta Larreta que a cada uno que nos rompe los huevos, le sacamos el voto, que se olvide de ser Presidente. Nos tienen que mimar un poco, somos los que laburamos todo el día" "No los voy a votar. No se da cuenta Larreta que a cada uno que nos rompe los huevos, le sacamos el voto, que se olvide de ser Presidente. Nos tienen que mimar un poco, somos los que laburamos todo el día"

Mirá el editorial completo de Baby Etchecopar