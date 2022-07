La reflexión de Baby Etchecopar: "Preferimos una gran mentira antes que una pequeña verdad"

“No tienen ningún pudor en mentirnos como nos mienten, desfachatadamente, los culpables dicen que son inocentes, que son honestos”. “No tienen ningún pudor en mentirnos como nos mienten, desfachatadamente, los culpables dicen que son inocentes, que son honestos”.

"Veo videos de Alberto Fernández diciendo cosas de la vicepresidenta que ninguno de nosotros se atrevería a acusarla y después se desdice con una mentira, y una mentira tapa a otra mentira. Llegan mercenarios de Irán y se dice que 'están aprendiendo a pilotar un avión'".

"Que feo cuando ya no crees en nadie. Con esto se termina no mintiendo, un día la gente se tiene que despertar y obligar a los jueces a meter en cana a los chorros".

"Ya es más filosófico que político, cuál es el Síndrome de Estocolmo para que una señora nos esté cagando a pedos y nos mienta. Compramos grandes mentiras porque preferimos una gran mentira antes que una pequeña verdad".

"Alberto es un mentiroso, que casualidad que elegimos un presidente mentiroso. Hicieron un casting para saber quién era el que mejor mentía. Cristina es una mentirosa, el hijo de Cristina es un mentiroso, la oposición es mentirosa. Son todos unos inútiles y encima no tienen cojones".

