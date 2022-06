Baby Etchecopar llamó a marchar en el "Ni una Menos" y aseguró: "Las mujeres son una raza superior"

"Mañana hay que defender a las mujeres pero también hay que pensar que no sólo la mujeres golpeadas son las castigadas, nuestras madres fueron castigadas por hombres que te decían date vuelta que te preciso". "Mañana hay que defender a las mujeres pero también hay que pensar que no sólo la mujeres golpeadas son las castigadas, nuestras madres fueron castigadas por hombres que te decían date vuelta que te preciso".

"La menstruación era todo un problema. Es cara, hay que cambiarse constantemente, muchas chicas que no tienen guita no llegan. Eso no es un lujo, es una necesidad, que el Estado la tiene que proveer".

"Venía pensando en lo que es la mujer. Un croto puede ser padre. Madre no, madre te lleva en el vientre, te sufre".

"La mujer es muy superior al hombre. Es lo mismo que el negro, el negro es superior en todo. El hombre sabe que la mujer es superior pero nunca se dio cuenta. La mujer es una raza superior".

"Las tilingas que hacen de la mujer una forma de entrar a la política o violentar al hombre ensucian la lucha".

"Estoy a favor del aborto, pero no de la ridiculez para bancar a Cristina".

El editorial completo de Baby Etchecopar