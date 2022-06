El irónico apodo de Baby Etchecopar para las periodistas feministas: "Comité de defensoras de Cristina sin que se sepa"

“Todos los kirchoso y kirchas salen a pegarle al que piensa diferente. Es la última bala y tienen que voltear al cacique. El kirchnerismo perdió y saben que le queda un año y medio de curro. Saben que van a ir en cana, saben que Alberto Fernández va a ser el María Julia Alsogaray de Menem. Los famosos fusibles que van en cana”. “Todos los kirchoso y kirchas salen a pegarle al que piensa diferente. Es la última bala y tienen que voltear al cacique. El kirchnerismo perdió y saben que le queda un año y medio de curro. Saben que van a ir en cana, saben que Alberto Fernández va a ser el María Julia Alsogaray de Menem. Los famosos fusibles que van en cana”.

"Saben que si gana otro partido político vana ir presos. No les queda otro camino que la cárcel por chorros. No hay más verdad que la realidad. Por eso los caretas salieron a la embestida para tratar de hacer operetas, para ensuciar y difamar a los que pensamos diferentes".

"Volvieron a sacar del buzón el 'facho', el 'gorila', el 'misógino'. Para el comité de 'defensoras de Cristina sin que se sepa' soy el misógino. Le dije a mi abogado, 'cada vez que ponen un apelativo metele un juicio por calumnias a cada una para que sepan cuántos pares son tres votas'".

"Los kirchneristas arrepentidos que ya arrancan a decir 'yo soy peronista de Perón'. Ahora se bajaron todos del carro. Arranca la temporada de caza al demócrata, al que está enfrente, al que es libre. Quiero hablar de los caretas, los sinvergüenzas, los que laburan ensobrados y no se hacen ver. No están con Víctor Hugo o Sylvestre pero laburan para la Cris".

El editorial completo de Baby Etchecopar