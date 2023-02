Baby Etchecopar: "No quiero voto calificado pero..."

"El pelotudo que se cree vivo es el más peligroso de los pelotudos. No hay duda que el pelotudo duerme tranquilo. El pelotudo no tiene ninguna ambición de futuro. El mérito significa preocupación". "El pelotudo que se cree vivo es el más peligroso de los pelotudos. No hay duda que el pelotudo duerme tranquilo. El pelotudo no tiene ninguna ambición de futuro. El mérito significa preocupación".

"El pelotudo kirchnerista no puede entender que la plata se hace laburando. Es un problema generalizado en los K. Ellos creen que la guita se la hace robando". "El pelotudo kirchnerista no puede entender que la plata se hace laburando. Es un problema generalizado en los K. Ellos creen que la guita se la hace robando".

"El pelotudo malo, el Moyano argentino, no sabe que hace mucho había un camioncito y que hoy hay otro que maneja otro camión que está afiliado al sindicato". "El pelotudo malo, el Moyano argentino, no sabe que hace mucho había un camioncito y que hoy hay otro que maneja otro camión que está afiliado al sindicato".

"Los argentinos tenemos el ojo del caballo y vemos a todos estos enormes. Nos parecen superiores. Por eso nos levantamos a la mañana, nos ponen los bretes, el carro igual que el caballo y no hay comida pero el caballo sale igual". "Los argentinos tenemos el ojo del caballo y vemos a todos estos enormes. Nos parecen superiores. Por eso nos levantamos a la mañana, nos ponen los bretes, el carro igual que el caballo y no hay comida pero el caballo sale igual".

"No quiero un voto calificado porque sería fascista y discriminador, pero tenga un voto inteligente". "No quiero un voto calificado porque sería fascista y discriminador, pero tenga un voto inteligente".

El editorial de Baby Etchecopar