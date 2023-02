Baby Etchecopar: "Sigan a Cristina que la ola de mierda la va a tapar"

"Son tan estúpidos que creen que un presidente les tiene que dar autorización para ser lesbianas. Las verdaderas lesbianas no necesitan que un presidente las autorice. Antes de ser militantes son pelotudos. Son pibes enfermos que como están al pedo y no laburan". "Son tan estúpidos que creen que un presidente les tiene que dar autorización para ser lesbianas. Las verdaderas lesbianas no necesitan que un presidente las autorice. Antes de ser militantes son pelotudos. Son pibes enfermos que como están al pedo y no laburan".

"Hay una generación de pelotudos que no estudian, no laburan, que son llevados a marchas, van a comer choripan. El kirchnerismo es el club ese de barrio donde entra cualquier idiota". "Hay una generación de pelotudos que no estudian, no laburan, que son llevados a marchas, van a comer choripan. El kirchnerismo es el club ese de barrio donde entra cualquier idiota".

"Estamos gobernados por esta caterva de idiotas cuando en su vida interna no tienen victoria en ningún lado". "Estamos gobernados por esta caterva de idiotas cuando en su vida interna no tienen victoria en ningún lado".

"Dentro del kirchnerismo están los que no son nada y sólo siguen a Cristina. Si vos pensás diferente a ellos sos un facho. A ellos no les podes decir que son unos soretes porque te agreden. Son una caterva de inútiles lástima que son muchos". "Dentro del kirchnerismo están los que no son nada y sólo siguen a Cristina. Si vos pensás diferente a ellos sos un facho. A ellos no les podes decir que son unos soretes porque te agreden. Son una caterva de inútiles lástima que son muchos".

"Les quiero decir que por más que la corran a la chorra, las aguas no se van a abrir. Siganla, porque en cualquier momento la ola de mierda la va a tapar". "Les quiero decir que por más que la corran a la chorra, las aguas no se van a abrir. Siganla, porque en cualquier momento la ola de mierda la va a tapar".

El editorial de Baby Etchecopar en A24