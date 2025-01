betsson.webp Betsson entregó en diciembre más de $150 M en premios especiales, mientras se prepara el jackpot recargado.

Mientras se entregaron estos premios millonarios, Betsson anunció que su jackpot - un pozo acumulado que se genera en los slots y tragamonedas- llegó a la increíble suma de 1.700 millones de pesos convirtiéndose en el mayor premio de la historia de los casinos online de nuestro país.

El Golden Tiket, Coils of cash, Tome of Madness, Fire Joker, Shining Crown, Rise Of Olympus y el Secrets of Alchemy son algunos de los más de 100 slots que participan del jackpot, que sigue incrementándose a medida que más jugadores prueban su suerte en las diferentes tragamonedas.

Acerca de Betsson

Fundado en 1963, Betsson Group es uno de los principales operadores de apuestas deportivas y juegos a nivel mundial. Ofrece entretenimiento a millones de jugadores a través de más de 20 marcas galardonadas, entre las que se encuentran Betsson, Betsafe e InkaBet.

Con tecnología propia en su amplia oferta de productos, Betsson brinda servicios a los jugadores de forma directa (B2C) e indirecta (B2B). Su visión como empresa es entregar la mejor experiencia a los clientes del sector.

Además, la sostenibilidad es una parte integral de la estrategia de Betsson, ya que responsabilizarse por los clientes, los empleados y las comunidades es un requisito previo para dirigir un negocio exitoso y sostenible.

Betsson Group emplea a más de 2.000 personas en Europa, Sudamérica, Asia y Norteamérica, y pertenece al 100% a Betsson AB, compañía que cotiza en el mercado de valores Nasdaq de Estocolmo (www.betsson.bet.ar).