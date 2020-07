Bisexualidad: ¿hay un solo tipo de ser bisexual?

Cuántos tipos de bisexualidad existen y cuáles son sus diferencias.

La bisexualidad puede definirse como la orientación sexual de una persona que siente atracción romántica o sexual tanto hacia personas de su mismo sexo, como del sexo opuesto. Estas interacciones pueden ocurrir en simultáneo o diferente tiempo.

La condición de bisexualidad fue estudiada a lo largo de la historia para comprender mejor su origen. Uno de los primeros en hacerlos fue Sigmund Freud, que hablaba de una bisexualidad innata: para él todo el mundo es bisexual al nacer y es la existencia o no del órgano sexual masculino y su atracción (o no atracción) hacia éste lo que determina la orientación sexual definitiva. Por lo tanto estableció la base de que la bisexualidad no era una sexualidad, sino una etapa de transición hasta una sexualidad definitiva.

La transformación del concepto de bisexualidad fue modificándose con el tiempo hasta llegar a la definición de la Real Academia Español que la define como “Dicho de una persona: Inclinada sexualmente hacia individuos de uno y otro sexo”.

Tipos de bisexualidad

Según Rinna Riesenfeld , sexóloga y psicoterapeuta humanista y Gestalt, cofundadora de El Armario Abierto -primera librería en América Latina especializada en sexualidad- existen al menos nueve tipos de bisexualidad:

1. Bisexualidad de vitrina: son las personas que sienten miedo y prejuicios por lo que no pueden fantasear con el sexo opuesto. De percibirlo, se asustan y lo reprimen. Solo a la distancia viven su bisexualidad. Este tipo se llama de vitrina porque observan la bisexualidad detrás de un vidrio protector, sin involucrarse en la realidad ni en la fantasía con esa parte bisexual.

2. Bisexualidad fantasiosa: hay personas que son bisexuales desde la fantasía. Se imaginan a sí mismos con ambos sexos o ven pornografía homosexual y lésbica. Pero, en la realidad mantienen relaciones con un solo sexo. No siempre las fantasías se quieren tangibilizar. Por eso, este tipo de sensaciones no convierte a la persona en bisexual, sino que se considera un vestigio que casi todo ser humano puede tener.

3. Bisexualidad periódica: define a aquellas personas que tienen periodos de tiempo en que son heterosexuales exclusivos y después periodos de homosexualidad exclusiva.

4. Bisexualidad simultánea: son las personas que se relacionan con personas de lo ambos sexos a la vez. Es decir que mantienen encuentros, parejas y/o amantes de su mismo sexo y el otro.

5. Bisexualidad experimental: son personas que quieren saber cómo es la práctica sexual con personas del sexo contrario por curiosidad y ganas de experimentar.

6. Bisexualidad momentánea: se refiere aquellos que en algún periodo de tiempo vivieron experiencias bisexuales. Las mismas pueden repetirse o no.

7. Bisexualidad circunstancial o situacional: conocida vulgarmente como "homosexualidad accidental". Por ejemplo, cuando personas de un mismo sexo están conviviendo juntas durante la guerra, en la cárcel, en barcos.

8. Bisexualidad específica: ocurre cuando un heterosexual u homosexual se enamora de una persona de su mismo sexo si es hetero o del contrario si es homosexual y solo le atrae o ama a una persona en específico, sin importar su sexo. ​

9. Bisexualidad alternante: alternan con ambos sexos, en pareja y/o relación sexual, ya sea en la fantasía o en la realidad. No suelen tener predilección especial por un sexo.

Día de la visibilidad bisexual

El 23 de septiembre, todos los años desde 1999 se celebra el Día Internacional de la Bisexualidad o conocido también como Día de la Visibilidad Bisexual. Esta fecha tiene como objetivo que los bisexuales puedan manifestarse buscando la aceptación, inclusión y tolerancia.

Es por supuesto un llamado al entendimiento de que todos son diferentes y gozan de la libertad y el derecho de disfrutarlo.

Esta fecha en particular surgió de la iniciativa de tres activistas bisexuales de los Estados Unidos. Ellos fueron Wendy Curry, Gigi Raven y Michael Page. Cansados de la discriminación generalizada hacia su grupo social, tanto por parte de heterosexuales como por la comunidad LGBTI, decidieron visibilizar el problema y pedir un cese a tanta intolerancia.

Bandera bisexual

La comunidad cuenta con su propia bandera que los representa y es característica en sus celebraciones. La misma fue diseñada por uno de los fundadores del movimiento llamado Michael Page. Los colores característicos significan: el fucsia la atracción hacia personas del mismo sexo, el azul la atracción hacia personas del sexo contrario y el púrpura todo el espectro que abarca la sexualidad entre los 2 géneros.

Como puede observarse la definición de la RAE respecto a la bisexualidades queda acotada cuando se sumerge comprender verdaderamente este movimiento. Al presente, la comunidad lucha para ser aceptados socialmente y que más personas puedan aceptar públicamente su condición sexual.