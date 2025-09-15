En vivo Radio La Red
Actualidad
Boletín Oficial
ANMAT
ANMAT

BOLETÍN OFICIAL: ordenan suspender inmediatamente el uso de los filtros de agua más utilizados

Se trata de siete marcas cuyos productos presentan graves irregularidades, como garantías de seguridad que representan un riesgo sanitario.

ANMAT ordenó suspender inmediatamente el uso de los filtros de agua más utilizados (Foto: archivo).

La ANMAT prohibió un filtro de agua y otros productos similares tras detectar irregularidades graves en su registro y etiquetado. La medida, publicada en el Boletín Oficial bajo la Disposición 4668/2025, busca proteger la salud de la población, ya que los dispositivos no contaban con autorización oficial ni con garantías de seguridad sanitaria.

Los filtros de agua alcanzados por la medida

La disposición de la ANMAT abarca tanto a dispositivos de acondicionamiento de agua de red domiciliaria como a filtros de repuesto. Las marcas afectadas son:

  • Gowave

  • Water Purifier

  • Water Fusion

  • Agoa home

  • Pentair

  • Osvan

  • Electrolux

La resolución sorprendió porque incluso se mencionó a Electrolux, una marca reconocida en el mercado. Sin embargo, la propia firma denunció la comercialización de productos que no son de su titularidad. Según el comunicado, “su registro ante esta ANMAT se encuentra en trámite, sin haber recibido aún la autorización correspondiente para su comercialización”.

Filtro_de_agua_jarra

Por qué se prohibió el uso de estos filtros

El organismo explicó que los filtros representan un riesgo sanitario porque no se hallaron datos identificatorios que respalden lo declarado en el rotulado. Esto implica que no existe forma de comprobar:

  • Qué materiales se usaron en su fabricación.

  • Si cumplen con normas de sanidad.

  • Si los componentes están aprobados para el consumo humano.

Además, la investigación se inició luego de denuncias de usuarios que reportaron partículas negras en el agua y problemas digestivos tras su consumo.

En palabras del comunicado oficial: “Se desconocen las condiciones de manufactura y la empresa responsable de su elaboración e importación”.

Qué resolvió ANMAT sobre los filtros ilegales

La Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud determinó una serie de medidas para frenar la circulación de los dispositivos. Entre ellas:

  • Prohibir el uso, comercialización y distribución de todos los lotes del producto.

  • Ordenar el retiro inmediato de los filtros del mercado.

  • Notificar a todas las autoridades competentes para reforzar la vigilancia en comercios y plataformas online.

El objetivo es evitar que los productos continúen circulando y proteger a la población de los riesgos asociados.

Qué hacer si tenés un filtro de agua prohibido

La ANMAT emitió recomendaciones tanto para consumidores como para profesionales de la salud, ortopedias y farmacias:

  • Verificar si se posee alguno de los productos mencionados.

  • Suspender de inmediato su uso.

  • No comercializar ni distribuir los filtros.

  • Contactar a la ANMAT para informar la tenencia o detectar ventas irregulares.

Las denuncias pueden hacerse a través de dos vías:

  • El canal ANMAT Responde en el sitio oficial.

  • El correo electrónico [email protected], enviando fotos del rótulo y una descripción de la situación.

El organismo recordó que en anexos oficiales se detallan diferencias entre productos originales y versiones falsificadas para facilitar la identificación por parte de los usuarios.

