SolangeMusse
Córdoba
Justicia

Juicio por Solange Musse: qué pena pidió el fiscal para los dos ex funcionarios de Córdoba

Eduardo Javier Andrada y Analía Morales están acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber impedido que Pablo Musse abrazara a su hija antes de que ella muriera.

Con plata lo arreglás

"Con plata lo arreglás", la furia de Pablo Musse ante la multa que pagará Alberto Fernández por la fiesta en Olivos (Foto: archivo).

El fiscal de Cámara de Río Cuarto, Julio Rivero, pidió este lunes que se condene a un año y medio de prisión de ejecución condicional a dos ex funcionarios del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Córdoba, acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La causa investiga la decisión que impidió que Pablo Musse pudiera darle un último abrazo a su hija Solange, quien falleció el 21 de agosto de 2020 en Alta Gracia, en pleno Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

El pedido se formuló durante la última jornada del juicio que se desarrolla en la Cámara del Crimen N° 1 de Río Cuarto, presidida por el juez Daniel Antonio Vaudagna e integrada por los vocales Nicolás Rins y Diego Ortiz. Los imputados son el médico Eduardo Javier Andrada, entonces director del COE de Huinca Renancó, y la asistente social Analía Morales, que cumplía funciones en el mismo organismo en Río Cuarto.

solange-musse.jpg

Alegatos y pedidos de pena

Rivero reclamó que se declare a Pablo Musse, su hija Solange, Teresa Oviedo (madre de la joven) y Paola Oviedo como víctimas de violencia institucional. Además, solicitó la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena para ambos acusados.

En su exposición, el fiscal enfatizó que Pablo Musse contaba con un permiso de circulación esencial y que la propia normativa de la pandemia contemplaba excepciones para familiares directos en casos de enfermedad grave.

Sobre la responsabilidad de los imputados, Rivero fue contundente: “El doctor Andrada, por acción, evitó el ingreso de Musse a la provincia y decidió que se lo escoltara hasta su ciudad de origen, inobservando la posibilidad de flexibilizar la normativa. Morales debe responder por omisión impropia”.

Incluso dejó abierta la posibilidad de que se investigue una imputación adicional por privación ilegítima de la libertad, ya que la decisión de hacer regresar a Musse bajo custodia policial podría configurar ese delito.

04-5

El fiscal también respondió a quienes consideran que los dos acusados son “chivos expiatorios” y que debería investigarse a funcionarios de mayor rango de la administración provincial.

“Ojo con esto de ir para arriba. Si yo me equivocaba cuando era fiscal de Instrucción, no debía responder por mí el fiscal general de la provincia. Hay que probar quién tomó la decisión”, advirtió.

Tras los alegatos de la fiscalía, se espera que en las próximas audiencias expongan las defensas de los acusados, quienes podrían pedir la absolución. Luego, el tribunal pasará a deliberar y dará a conocer su veredicto en los próximos días.

El caso que conmovió al país

Solange Musse, de 35 años, transitaba la etapa terminal de un cáncer cuando su padre partió desde Plottier, Neuquén, el 16 de agosto de 2020 con el objetivo de cumplir el último deseo de su hija: verla y abrazarla antes de morir. Sin embargo, cuando llegó al retén sanitario en Huinca Renancó, las autoridades le impidieron el ingreso a Córdoba.

El fiscal Rivero recordó que Pablo Musse y su cuñada, Paola Oviedo, fueron sometidos a un hisopado cuyo resultado arrojó un “PCR dudoso”, y pese a que la normativa preveía mecanismos de acompañamiento para estos casos, se les ordenó regresar a Neuquén. Además, fueron escoltados por la policía en un “encapsulamiento sanitario” que no les permitió detenerse ni siquiera para comprar comida o ir al baño.

Para el fiscal, la decisión constituyó una privación ilegal de la libertad y un acto vejatorio. “No me cabe duda de que a partir de lo que resolvieron y ordenaron Andrada, por acción, y Morales, por omisión, podemos considerar que fueron privados de su libertad y destinatarios de actos humillantes”, expresó.

