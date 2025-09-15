Mayweather apostó por Crawford contra Canelo Álvarez y su jugada salió perfecta: la fortuna que ganó

image

Por qué la pelea entre Canelo y Crawford fue histórica

El triunfo de Crawford no solo significó la caída de uno de los boxeadores más dominantes de la última década. La velada en el Allegiant Stadium de Las Vegas reunió a 70.482 espectadores, lo que la convirtió en el evento con mayor asistencia en un estadio cerrado en la historia de los Estados Unidos.

El dato dimensiona la magnitud del combate: dos figuras de talla mundial, en una cita organizada con gran despliegue internacional y respaldada por la Riyadh Season, iniciativa de entretenimiento impulsada desde Arabia Saudita.

Qué títulos consiguió Terence Crawford con esta victoria

Con la victoria sobre Álvarez, Terence Crawford se consagró campeón indiscutido de los supermedianos, arrebatándole al mexicano los cuatro cinturones de la categoría.

Este logro se suma a una carrera marcada por la versatilidad y la capacidad de imponerse en distintas divisiones. Crawford ya había sido campeón indiscutido en superligero en 2017, repitió en welter en 2023 y ahora lo consiguió en supermedianos en 2025. Nadie antes había alcanzado semejante registro: ser indiscutido en tres categorías diferentes.

Cómo quedó el legado de Canelo tras la derrota

La caída frente a Crawford significó la tercera derrota profesional para Saúl “Canelo” Álvarez. Las anteriores habían sido ante Floyd Mayweather en 2013 y Dmitry Bivol en 2022. A pesar de la derrota, el mexicano sigue siendo una de las máximas estrellas del boxeo moderno, aunque su reinado en los supermedianos llegó a su fin.

Canelo había unificado la categoría y dominado con claridad durante varios años, pero el poder de Crawford lo desplazó en una pelea donde la estrategia y el ritmo inclinaron la balanza hacia el estadounidense.

Por qué la pelea podría ser la más vista de la historia

El impacto de la velada no se limitó al ring ni a la asistencia récord en el estadio. Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, anticipó que “Netflix informará el lunes que esta es oficialmente la pelea más vista en la historia del boxeo profesional”.

De confirmarse, el dato establecería un antes y un después en la industria: un combate que no solo marcó un cambio de era en los supermedianos, sino que también redefinió la manera en la que se consume el boxeo a nivel global.

La apuesta ganadora de Mayweather fue apenas una anécdota dentro de un evento que quedará grabado en la historia del deporte. La coronación de Crawford, la caída de Canelo, la multitud récord en Las Vegas y la repercusión mundial confirman que la pelea del 2025 no solo fue un espectáculo deportivo, sino también un fenómeno cultural.