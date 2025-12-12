Brote de Gripe H3N2: cuándo llegaría a Argentina y cuál sería su impacto
Una mutación de influenza H3N2 se expande rápidamente en el hemisferio norte y presiona a los sistemas de salud. Investigadores siguen de cerca su comportamiento para anticipar cuándo podría llegar al país.
La circulación anticipada de una variante de la gripe H3N2 que está causando un brote de magnitud en Europa encendió alertas en la región y despertó una inquietud creciente en Argentina ante la posibilidad de que el virus llegue en los próximos meses. Mientras los sistemas de salud europeos atraviesan semanas de alta demanda, la atención local se concentra en entender qué caracteriza a esta mutación y en qué momento podría cruzar al hemisferio sur.
GRIPE H3N2: LA VARIANTE DE LA GRIPE GOLPEA AL HEMISFERIO NORTE
Los países más afectados del hemisferio norte registran un aumento temprano y sostenido de contagios de influenza A. La variante, identificada dentro de un subclado que acumula un número inusual de mutaciones, muestra una capacidad de transmisión significativamente mayor a la observada en temporadas previas. Sistemas sanitarios como los de Reino Unido, España, Francia, Alemania e Italia enfrentan miles de hospitalizaciones semanales y una presión que, según autoridades locales, supera la de los últimos años.
La velocidad con la que se expandió el brote quedó en evidencia desde agosto, cuando comenzó a detectarse primero en Oceanía y luego en más de treinta países europeos. Especialistas explican que las mutaciones en una de las proteínas clave del virus facilitan que esquive parte de la inmunidad generada en temporadas anteriores, lo que incrementa las posibilidades de infección incluso en personas que ya cursaron gripe o recibieron vacunas previas. El cansancio extremo, la fiebre alta, los dolores musculares intensos, la tos seca y las molestias digestivas figuran entre los síntomas más frecuentes.
Equipos de investigación consultados remarcan que no hay evidencia de que genere cuadros más severos en comparación con otros subtipos, pero sí una mayor cantidad de internaciones debido a su altísima contagiosidad. Esto impacta sobre todo en adultos mayores, niños pequeños, embarazadas, inmunodeprimidos y personas con enfermedades crónicas, que son los grupos con más riesgo de complicaciones.
La importancia de la vacunación
El escenario europeo puso nuevamente en primer plano el valor de la vacunación anual. Las vacunas antigripales mantienen una protección considerable frente a formas graves, aun cuando su eficacia disminuye ante mutaciones que alteran la capacidad del virus de esquivar defensas. Autoridades sanitarias estiman que las formulaciones actuales rondan entre un 30 y un 75 por ciento de efectividad según la edad y las condiciones de cada persona. Esa protección es clave para evitar cuadros severos y reducir la demanda hospitalaria.
En paralelo, las medidas de prevención permanecen vigentes como herramientas esenciales para cortar la cadena de contagios. El lavado de manos, la ventilación adecuada, el aislamiento ante síntomas gripales y el uso de barbijo en personas vulnerables continúan siendo recomendaciones centrales para limitar la circulación del virus.
Cuándo llegaría la variante a la Argentina
A nivel regional, hasta el momento no se detectaron casos del subclado K predominante en Europa. Sin embargo, los especialistas consideran inevitable que la variante cruce hacia Sudamérica después de la temporada invernal del hemisferio norte, del mismo modo que ocurre año tras año con distintos linajes de influenza. Por el movimiento de viajeros y el fuerte flujo turístico, la atención está puesta en el período comprendido entre marzo y mayo, cuando tradicionalmente se anticipa la llegada del virus al país.
La campaña anual de vacunación antigripal en Argentina comenzará en marzo, con las formulaciones recomendadas para el próximo invierno. Las sociedades científicas locales señalan que las variantes que dominaron en el hemisferio norte suelen incorporarse a las vacunas diseñadas para el sur, por lo que se espera que la actualización incluya los cambios detectados en la proteína del virus que impulsó el brote europeo. Para quienes viajen a las zonas afectadas durante el verano argentino, los especialistas recuerdan que la inmunización debe aplicarse al menos dos semanas antes de la partida.
Mientras Europa atraviesa uno de los brotes gripales más tempranos y extendidos de los últimos años, Argentina observa de cerca sus curvas epidemiológicas para adelantarse a un posible impacto. Con el antecedente del comportamiento global de la influenza, los expertos coinciden en que la preparación temprana y la vacunación oportuna serán determinantes para enfrentar la temporada que se aproxima.