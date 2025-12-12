Brote de Gripe H3N2: cuándo llegaría a Argentina y cuál sería su impacto

La importancia de la vacunación

El escenario europeo puso nuevamente en primer plano el valor de la vacunación anual. Las vacunas antigripales mantienen una protección considerable frente a formas graves, aun cuando su eficacia disminuye ante mutaciones que alteran la capacidad del virus de esquivar defensas. Autoridades sanitarias estiman que las formulaciones actuales rondan entre un 30 y un 75 por ciento de efectividad según la edad y las condiciones de cada persona. Esa protección es clave para evitar cuadros severos y reducir la demanda hospitalaria.

vacunacion-covid

En paralelo, las medidas de prevención permanecen vigentes como herramientas esenciales para cortar la cadena de contagios. El lavado de manos, la ventilación adecuada, el aislamiento ante síntomas gripales y el uso de barbijo en personas vulnerables continúan siendo recomendaciones centrales para limitar la circulación del virus.

Cuándo llegaría la variante a la Argentina

A nivel regional, hasta el momento no se detectaron casos del subclado K predominante en Europa. Sin embargo, los especialistas consideran inevitable que la variante cruce hacia Sudamérica después de la temporada invernal del hemisferio norte, del mismo modo que ocurre año tras año con distintos linajes de influenza. Por el movimiento de viajeros y el fuerte flujo turístico, la atención está puesta en el período comprendido entre marzo y mayo, cuando tradicionalmente se anticipa la llegada del virus al país.

La campaña anual de vacunación antigripal en Argentina comenzará en marzo, con las formulaciones recomendadas para el próximo invierno. Las sociedades científicas locales señalan que las variantes que dominaron en el hemisferio norte suelen incorporarse a las vacunas diseñadas para el sur, por lo que se espera que la actualización incluya los cambios detectados en la proteína del virus que impulsó el brote europeo. Para quienes viajen a las zonas afectadas durante el verano argentino, los especialistas recuerdan que la inmunización debe aplicarse al menos dos semanas antes de la partida.

Mientras Europa atraviesa uno de los brotes gripales más tempranos y extendidos de los últimos años, Argentina observa de cerca sus curvas epidemiológicas para adelantarse a un posible impacto. Con el antecedente del comportamiento global de la influenza, los expertos coinciden en que la preparación temprana y la vacunación oportuna serán determinantes para enfrentar la temporada que se aproxima.