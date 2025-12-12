En vivo Radio La Red
La empresa de correo OCA cambió de dueños: qué importante compañía la compró

La compañía atravesó una operación que reconfigura su futuro y la coloca bajo el control de un grupo que avanza sobre distintos sectores del mercado argentino. La competencia para liderar la logística regional.

Según indicaron desde el grupo, la incorporación de OCA forma parte de una estrategia para posicionarse como uno de los principales actores de transporte y logística de América Latina, a partir de un esquema que combina tecnología, integración operativa y la coordinación con otras compañías del holding.

Flybondi - Primer aterrizaje en Aeroparque.jpg
Flybondi y su primer aterrizaje en Aeroparque, un momento histórico para la compañía.

OCA mantiene una estructura extendida en todo el país, con más de seis décadas de actividad, 760 sucursales y una flota superior a los 3.500 vehículos. El acuerdo establece que Claudio Espinoza seguirá como accionista y continuará al frente del Directorio, mientras el nuevo control buscará reforzar el management y avanzar con un proceso de modernización para mejorar la competitividad y responder a los compromisos operativos.

Para COC Global Enterprise, la operación amplía su capacidad en transporte internacional a través de Flybondi, y suma ahora una empresa especializada en logística y distribución de última milla, lo que —aseguran— permitirá ofrecer un servicio integral para envíos comerciales. A esa estructura se sumará el aporte de OCP TECH, la firma tecnológica del holding con operaciones regionales y foco en soluciones IT e ingeniería.

“Nuestro objetivo es hacer de OCA una empresa líder en el mercado regional. Vamos a potenciar la compañía y a aprovechar la sinergia con Flybondi para el transporte aéreo de la región, sumando así carga aérea, logística y última milla”, afirmó Leonardo Scatturice, CEO y Chairman de COC Global Enterprise.

Espinoza, en la misma línea, valoró el paso empresarial: “Este acuerdo es un paso fundamental para la transformación de OCA en una empresa líder a nivel regional con los más altos estándares de calidad y tecnología de avanzada”. Y agregó: “Estamos convencidos de que se trata del camino correcto para profundizar la recuperación de la compañía”.

El grupo informó que la operación no tendrá impacto en la continuidad del servicio ni en la situación de los cerca de 9.500 empleados de OCA. COC Global Enterprise, que opera en 18 países y cuenta con 20 oficinas, superará los 12.000 trabajadores al concretarse esta nueva adquisición.

