EN PRIMERA PERSONA

El ganador de La Voz Argentina vende el auto que se llevó en el certamen para pagar una costosa cirugía

El ganador de La Voz Argentina, Nicolás Behringer, reveló que tiene que recaudar fondos para poder solventar una importante operación a la que deberá someterse.

12 dic 2025, 19:46
nicolas beg
nicolas beg

A dos meses de haber ganado el certamen, Nicolás Behringer, campeón de La Voz Argentina (Telefe), sorprendió a sus seguidores al anunciar que tomó la decisión de vender el auto que obtuvo como premio. El músico explicó a través de su cuenta de Instagram que debe afrontar dos operaciones de importancia y, por ese motivo, decidió desprenderse del vehículo recientemente adquirido. En un video que él mismo publicó, se sinceró con su comunidad sobre su situación actual y los motivos que lo llevaron a tomar esa determinación.

En el inicio del mensaje, Behringer explicó: “Como muchos saben, voy a vender el auto que me gané, pero no les conté las tres razones principales, y estoy seguro que la tercera los va a sorprender y les va a servir también”. A partir de allí, comenzó a detallar cada punto. En primer lugar, expuso su visión económica sobre el vehículo: “Número 1: un auto es un pasivo. ¿Qué significa esto? Un activo te da dinero, un pasivo te lo quita”. Luego agregó que, para su estilo de vida, no resulta útil mantener un automóvil propio: “Todo lo que yo tengo, literal, me entra en un auto que puedo pedir en cualquier lado, así que pagar todos los impuestos y cosas que tienen que ver con el pasivo que es el auto… no lo uso para generar ingresos y no lo necesito”.

La tercera razón fue, según él, la más significativa. Recordó sus comienzos en el canto y los obstáculos que enfrentó: “Cuando yo quise dedicarme a estudiar canto, me dijeron que básicamente lo que yo quería hacer era como que alguien que tuviera la mitad de su cuerpo paralizado quisiera dedicarse a hacer carreras. No me detuve y fui igual por eso. Aprendí por mi cuenta”.

Más adelante, el cantante profundizó sobre los problemas de salud que lo afectan actualmente y que requieren intervención quirúrgica. “Me hice los estudios para ver cómo podía hacer… básicamente me tengo que hacer una septoplastia y una amigdalectomía, señaló. También explicó en detalle cómo esas dificultades impactan en su vida diaria: “La primera sirve para corregir el tabique interno, que lo tengo desviado… no pueda respirar de este lado, y cada vez que me resfrío, toda la mucosa… se me va al oído entonces me agarra otitis de manera crónica”. Incluso enumeró los síntomas que padece: Vivo como con una sensación de fiebre, de gripe, de malestar. Tengo de manera crónica también mareos, vértigo, tinnitus”.

Para respaldar lo dicho, mostró las tomografías que evidencian el desvío del tabique. Finalmente, cerró con un mensaje motivador dirigido a quienes lo siguen desde sus inicios: Si yo lo pude hacer, si yo lo puedo hacer… yo sé que ustedes también pueden… siempre pongo lo mejor de mí. Si yo puedo, ¿por qué vos no? Así que gracias por tanto. Les voy a seguir contando lo que va pasando”.

Esta publicación no solo informó sobre su estado de salud, sino que también dejó en claro el espíritu perseverante con el que Behringer enfrenta cada desafío.

Embed

¿Qué revelación hizo Nicolás Behringer tras consagrarse ganador de La Voz Argentina?

Nicolás Behringer, integrante del team de Luck Ra, se consagró campeón de La Voz Argentina en una final muy emotiva del certamen de Telefe.

Su versatilidad vocal y la conexión que logró con el público le permitieron coronarse en la final del programa con su interpretación de “Un pacto” de Bersuit Vergarabat.

Nicolás Behringer, cuya historia de vida incluye haber vivido en la calle hasta los 13 años y hacerse cargo de su hermana menor tras la muerte de su padre, recibió como premio 70 millones de pesos, un auto 0 km y un contrato con Universal Music.

Semanas atrás, el joven fue tendencia en redes sociales por un video conmovedor en el que realiza una fuerte confesión amorosa.

En una nota con Gente, al ganador de La Voz Argentina le pasaron un audio de su novia, Sofía.

"Paso por acá para decirte que estoy sumamente orgullosa de vos y de lo que venís trabajando hasta ahora. Vos sabés que yo no tengo dudas de que esto recién es el comienzo de una vida maravillosa, que vamos a acompañarte y apoyarte en cada paso", le dijo la chica en la grabación.

"Voy a acompañarte siempre. Te veo feliz haciendo lo que amas, progresando y logrando más de lo que habías imaginado. Y a mí eso me llena el corazón. Gracias por todo lo lindo que transmitís tanto a mí como a tu familia, a la gente que te quiere. Sos inmenso. Te quiero. Estoy muy feliz de haberte conocido y de poder ver hoy que sos todo lo que alguna vez me contaste que querías hacer", concluye en el audio.

Tras escuchar esas palabras, Nicolás se quiebra en llanto y habla abiertamente de su vínculo con Sofía. "¡No quería llorar! ¡No me gusta llorar! Ella es Sofi, mi pareja. Es un amor. Es una persona dulce, divertida y compañera. Es un reflejo de la gente que tiene alrededor", expresó el joven sobre su gran amor.

Embed

     

 

