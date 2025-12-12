El ganador de La Voz Argentina vende el auto que se llevó en el certamen para pagar una costosa cirugía

Para respaldar lo dicho, mostró las tomografías que evidencian el desvío del tabique. Finalmente, cerró con un mensaje motivador dirigido a quienes lo siguen desde sus inicios: “Si yo lo pude hacer, si yo lo puedo hacer… yo sé que ustedes también pueden… siempre pongo lo mejor de mí. Si yo puedo, ¿por qué vos no? Así que gracias por tanto. Les voy a seguir contando lo que va pasando”.

Esta publicación no solo informó sobre su estado de salud, sino que también dejó en claro el espíritu perseverante con el que Behringer enfrenta cada desafío.

Embed

¿Qué revelación hizo Nicolás Behringer tras consagrarse ganador de La Voz Argentina?

Nicolás Behringer, integrante del team de Luck Ra, se consagró campeón de La Voz Argentina en una final muy emotiva del certamen de Telefe.

Su versatilidad vocal y la conexión que logró con el público le permitieron coronarse en la final del programa con su interpretación de “Un pacto” de Bersuit Vergarabat.

Nicolás Behringer, cuya historia de vida incluye haber vivido en la calle hasta los 13 años y hacerse cargo de su hermana menor tras la muerte de su padre, recibió como premio 70 millones de pesos, un auto 0 km y un contrato con Universal Music.

Semanas atrás, el joven fue tendencia en redes sociales por un video conmovedor en el que realiza una fuerte confesión amorosa.

En una nota con Gente, al ganador de La Voz Argentina le pasaron un audio de su novia, Sofía.

"Paso por acá para decirte que estoy sumamente orgullosa de vos y de lo que venís trabajando hasta ahora. Vos sabés que yo no tengo dudas de que esto recién es el comienzo de una vida maravillosa, que vamos a acompañarte y apoyarte en cada paso", le dijo la chica en la grabación.

"Voy a acompañarte siempre. Te veo feliz haciendo lo que amas, progresando y logrando más de lo que habías imaginado. Y a mí eso me llena el corazón. Gracias por todo lo lindo que transmitís tanto a mí como a tu familia, a la gente que te quiere. Sos inmenso. Te quiero. Estoy muy feliz de haberte conocido y de poder ver hoy que sos todo lo que alguna vez me contaste que querías hacer", concluye en el audio.

Tras escuchar esas palabras, Nicolás se quiebra en llanto y habla abiertamente de su vínculo con Sofía. "¡No quería llorar! ¡No me gusta llorar! Ella es Sofi, mi pareja. Es un amor. Es una persona dulce, divertida y compañera. Es un reflejo de la gente que tiene alrededor", expresó el joven sobre su gran amor.