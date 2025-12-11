Viralizó videos de su hijo de cinco años manejando un cuatriciclo en la ruta: la sanción que enfrentará

“No estoy arrepentido. A mi hijo le gustan los fierros como a mí. Si él es feliz, yo soy feliz con él”, remató.

Desde la ANSV consideraron que los videos muestran “una falta grave de responsabilidad”, ya que ningún menor puede conducir un vehículo motorizado en la vía pública bajo ninguna circunstancia. La agencia recordó además que los cuatriciclos solo están habilitados para circular en corredores seguros especialmente autorizados y nunca en rutas.

“La ANSV está atenta a estos casos difundidos en redes sociales, donde la búsqueda de likes suele promover prácticas indebidas. Exponer a un niño a una maniobra de alto riesgo —además de ilegal— no solo vulnera las normas viales, sino que pone en peligro su vida y la de otras personas”, señalaron desde el organismo.

La advertencia de la ANSV

“El video evidencia una falta grave de responsabilidad: un niño no puede conducir ningún tipo de vehículo motorizado en la vía pública”, opinaron al respecto desde ANSV. Además, remarcaron que este tipo de vehículo únicamente puede circular en corredores seguros habilitados y nunca en rutas.

Y agregaron: “La ANSV está atenta a estos casos difundidos en redes sociales, donde la búsqueda de likes suele impulsar prácticas indebidas. Exponer a un niño a una maniobra de alto riesgo -además de ilegal- no solo vulnera las normas viales, sino que pone en peligro su vida y la de otras personas”.