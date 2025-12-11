En vivo Radio La Red
Viralizó videos de su hijo de cinco años manejando un cuatriciclo en la ruta: la sanción que enfrentará

Un joven de 23 años será inhabilitado para conducir tras difundirse imágenes en las que su hijo de cinco años circula solo en un cuatriciclo, incluso sobre una ruta en la provincia de Buenos Aires. Un organismo estatal actuó de oficio y le aplicó una sanción.

De acuerdo con lo que pudo reconstruirse, fue el propio padre quien filmó y publicó las imágenes en sus redes sociales. Los registros fueron obtenidos en Mercedes hace aproximadamente dos semanas y comenzaron a difundirse masivamente en los últimos días.

Tras conocer las imágenes, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identificó al responsable y actuó de oficio. Por eso, solicitó la inhabilitación de su licencia de conducir, al considerar que incurrió en una conducta “deliberadamente imprudente” que puso en riesgo la vida del niño y de terceros.

Las declaraciones del padre

En declaraciones televisivas, el padre —identificado como Nahuel Alexis— sostuvo que no se arrepiente de lo ocurrido. “Somos de Moreno y ese video se grabó a la altura de Mercedes, en un lugar donde no hay gente, es como un descampado. Yo lo llevo hasta allá para que nadie lo moleste”, aseguró. Luego insistió en que no percibe peligro alguno en la situación: “Uno no piensa que se va a lastimar. A él esto le gusta y yo lo apoyo, es mi bebé y no voy a hacer nada que le haga daño”.

No estoy arrepentido. A mi hijo le gustan los fierros como a mí. Si él es feliz, yo soy feliz con él”, remató.

Desde la ANSV consideraron que los videos muestran “una falta grave de responsabilidad”, ya que ningún menor puede conducir un vehículo motorizado en la vía pública bajo ninguna circunstancia. La agencia recordó además que los cuatriciclos solo están habilitados para circular en corredores seguros especialmente autorizados y nunca en rutas.

“La ANSV está atenta a estos casos difundidos en redes sociales, donde la búsqueda de likes suele promover prácticas indebidas. Exponer a un niño a una maniobra de alto riesgo —además de ilegal— no solo vulnera las normas viales, sino que pone en peligro su vida y la de otras personas”, señalaron desde el organismo.

La advertencia de la ANSV

