Dos aviones estadounidenses volaron frente a las costas de Venezuela y crece la tensión en el Caribe. 

Maduro acusa a Estados Unidos de “piratería” y robo de petróleo

En su discurso, el presidente venezolano también apuntó directamente contra el gobierno de Donald Trump, al que acusó de intentar apropiarse del petróleo venezolano. “Venezuela rechaza esta piratería criminal contra todo el Caribe”, afirmó, y adelantó que llevará el caso ante organismos internacionales.

Según explicó, su administración denunciará tanto la incautación del crudo como la presunta desaparición de los tripulantes, con el objetivo de proteger sus naves y garantizar el libre comercio del petróleo venezolano hacia el exterior.

La versión de Estados Unidos sobre el operativo naval

El buque petrolero fue incautado el miércoles por fuerzas estadounidenses mientras navegaba frente a las costas de Venezuela, según confirmó el propio Trump. Desde Washington sostienen que el navío estaba sancionado y que transportaba crudo de manera ilegal para financiar a la Guardia Revolucionaria iraní y al movimiento chiita libanés Hezbollah.

La incursión aérea de los cazas F/A-18 y el conflicto por el petrolero refuerzan un escenario de máxima tensión regional, con el Caribe nuevamente como eje de una disputa geopolítica entre Estados Unidos y Venezuela.