Dos aviones estadounidenses volaron frente a las costas de Venezuela y crece la tensión en el Caribe
Los cazas F18 hicieron varios vuelos sobre la Isla La Orchila, donde se presume que habría un destacamento militar del gobierno venezolano.
Dos aviones estadounidenses volaron frente a las costas de Venezuela y crece la tensión en el Caribe.
Dos cazas F/A-18 Super Hornet de la Marina de Estados Unidos ingresaron este viernes en el espacio aéreo de Venezuela, en las inmediaciones de la Isla La Orchila, según confirmaron distintos portales de rastreo aeronáutico en tiempo real. El sobrevuelo se extendió durante varios minutos sobre una zona donde se presume la existencia de una base militar estratégica del gobierno venezolano.
De acuerdo con los registros disponibles, los aviones realizaron al menos tres órbitas cerradas a baja altura, un movimiento que volvió a encender la tensión entre Washington y Caracas. Si bien en los últimos años se registraron incursiones similares por parte de Estados Unidos, se trata de la primera operación aérea de este tipo tras la detención de un buque petrolero venezolano en aguas cercanas al país.
El episodio aéreo ocurre en un contexto de creciente confrontación diplomática, luego de que Estados Unidos interceptara y confiscara un buque petrolero vinculado a Venezuela, lo que generó una dura reacción del presidente Nicolás Maduro.
El mandatario denunció este jueves que los tripulantes del barco incautado se encuentran “desaparecidos” y acusó al gobierno estadounidense de llevar adelante un acto de piratería. “Secuestraron a los tripulantes, se robaron el barco y han inaugurado una nueva era: la era de la piratería naval criminal en el Caribe”, sostuvo Maduro durante un acto oficial.
Embed
Maduro acusa a Estados Unidos de “piratería” y robo de petróleo
En su discurso, el presidente venezolano también apuntó directamente contra el gobierno de Donald Trump, al que acusó de intentar apropiarse del petróleo venezolano. “Venezuela rechaza esta piratería criminal contra todo el Caribe”, afirmó, y adelantó que llevará el caso ante organismos internacionales.
Según explicó, su administración denunciará tanto la incautación del crudo como la presunta desaparición de los tripulantes, con el objetivo de proteger sus naves y garantizar el libre comercio del petróleo venezolano hacia el exterior.
La versión de Estados Unidos sobre el operativo naval
El buque petrolero fue incautado el miércoles por fuerzas estadounidenses mientras navegaba frente a las costas de Venezuela, según confirmó el propio Trump. Desde Washington sostienen que el navío estaba sancionado y que transportaba crudo de manera ilegal para financiar a la Guardia Revolucionaria iraní y al movimiento chiita libanés Hezbollah.
La incursión aérea de los cazas F/A-18 y el conflicto por el petrolero refuerzan un escenario de máxima tensión regional, con el Caribe nuevamente como eje de una disputa geopolítica entre Estados Unidos y Venezuela.