Cuáles son los síntomas de la gripe H3N2 que arrasa en Estados Unidos y Europa

En países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España, Canadá, Japón y Estados Unidos, los reportes coinciden en un pico anticipado, con altas tasas de positividad e internaciones en aumento.

En el Reino Unido, por ejemplo, las hospitalizaciones por gripe subieron más del 50% respecto del año anterior. En España, la incidencia es diez veces mayor a la registrada en el mismo período de 2023.

gripe H3N2 subclado K

Frente a este avance, varios centros de salud reforzaron guardias, habilitaron áreas específicas para cuadros respiratorios e incluso retomaron el uso obligatorio de barbijo dentro de hospitales. En algunas regiones se recomienda aislamiento domiciliario ante cualquier síntoma gripal, especialmente para quienes pertenecen a grupos de riesgo.

Los especialistas advierten que los niños menores de 5 años, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas son quienes presentan mayor riesgo de desarrollar cuadros graves. En estos grupos, la infección puede avanzar con rapidez y derivar en complicaciones que requieren internación. Por eso, guarderías, escuelas y residencias de larga estadía se convirtieron en algunos de los focos más críticos de contagio, donde la expansión del virus resulta más difícil de controlar.

Síntomas de la gripe H3N2 subclado K

gripe

Los cuadros suelen aparecer de forma repentina y con malestar fuerte, similares a los de otras gripes estacionales:

Fiebre alta

Dolores musculares y articulares intensos

Tos seca persistente

Fatiga extrema

Malestar general marcado

Debido a la similitud con COVID-19 y otros virus respiratorios, médicos recomiendan no automedicarse y consultar si hay fiebre persistente o dificultad para respirar.