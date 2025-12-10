Cuáles son los síntomas de la gripe H3N2 que arrasa en Estados Unidos y Europa

La gripe H3N2 subclado K causa alarma mundial por la ola de contagios detectada en las últimas semanas en Europa y Estados Unidos, donde ya se aproxima el invierno y las enfermedades respiratorias comienzan su temporada más crítica.
Una nueva variante de la gripe A, identificada como H3N2 subclado K, está provocando un aumento anticipado y explosivo de contagios en Estados Unidos y Europa.
Esta variante del virus de la gripe A se adelantó respecto de los períodos habituales y está provocando un incremento abrupto de casos, lo que tensiona sistemas de salud en distintos países del hemisferio norte.
Los expertos explican que el subclado K presenta mutaciones en su cápside externa (la cubierta proteica que rodea su material genético), lo que le permite evadir parcialmente la inmunidad generada por vacunas o infecciones anteriores. Ese cambio genético incrementa su transmisibilidad, sobre todo en espacios cerrados y con poca ventilación, un escenario muy frecuente durante los meses fríos.
La temporada gripal comenzó entre 3 y 6 semanas antes de lo esperado, desviando las proyecciones epidemiológicas. Además, la circulación simultánea del COVID-19 y del virus respiratorio sincitial (VRS) complica los diagnósticos y satura hospitales, especialmente en áreas de pediatría y geriatría.
En países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España, Canadá, Japón y Estados Unidos, los reportes coinciden en un pico anticipado, con altas tasas de positividad e internaciones en aumento.
En el Reino Unido, por ejemplo, las hospitalizaciones por gripe subieron más del 50% respecto del año anterior. En España, la incidencia es diez veces mayor a la registrada en el mismo período de 2023.
Frente a este avance, varios centros de salud reforzaron guardias, habilitaron áreas específicas para cuadros respiratorios e incluso retomaron el uso obligatorio de barbijo dentro de hospitales. En algunas regiones se recomienda aislamiento domiciliario ante cualquier síntoma gripal, especialmente para quienes pertenecen a grupos de riesgo.
Los especialistas advierten que los niños menores de 5 años, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas son quienes presentan mayor riesgo de desarrollar cuadros graves. En estos grupos, la infección puede avanzar con rapidez y derivar en complicaciones que requieren internación. Por eso, guarderías, escuelas y residencias de larga estadía se convirtieron en algunos de los focos más críticos de contagio, donde la expansión del virus resulta más difícil de controlar.
Los cuadros suelen aparecer de forma repentina y con malestar fuerte, similares a los de otras gripes estacionales:
Fiebre alta
Dolores musculares y articulares intensos
Tos seca persistente
Fatiga extrema
Malestar general marcado
Debido a la similitud con COVID-19 y otros virus respiratorios, médicos recomiendan no automedicarse y consultar si hay fiebre persistente o dificultad para respirar.