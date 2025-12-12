La cortante reacción de Morena Rial al enterarse de que no estaba embarazada

El panelista agregó, además, que la demora en la confirmación del resultado tuvo que ver con la decisión de la directora: "Se enojó mucho y, en un momento, retuvo el resultado del test un tiempo porque no quería que se confirme en televisión".

Qué hace Rocío Rial mientras Morena está presa

Fue en DDM (América TV) que expusieron un aspecto que empieza a ser determinante para los jueces: el rol de Rocío Rial, la hermana de Morena, como figura clave en el cuidado de Amadeo. Martín Candalaft presentó fragmentos del expediente que permanecían desconocidos hasta hoy, aportando información sensible sobre la situación del niño.

El periodista remarcó lo que surge de los informes técnicos al leer textualmente una parte del documento: “Hay informes negativos sobre la contención que la madre le podría dar al niño –señaló el periodista–, esto lo hizo la Justicia y después lo toman los jueces, por ejemplo, cito textual: ‘la incertidumbre que mencionan los profesionales en cuanto a la contención que la madre daría al niño, parece tener razones suficientes’”.

Acto seguido, Candalaft sumó otro tramo del expediente, fechado el 11 de noviembre, donde se detalla que Amadeo “se encuentra bajo el cuidado de su tía, Rocío Rial, con el apoyo y asistencia de su abuelo materno. No hay hasta ahora ninguna decisión administrativa ni judicial respecto a la guarda del niño. Y con el dictamen de fecha 1 de diciembre, elaborado por la asesoría número tres de San Isidro, se señaló que corresponde, a fin de salvaguardar el interés superior del niño, mantener la situación actual”.

La Justicia, en consecuencia, considera que la mejor opción es que el menor continúe con Rocío, quien asumió la tarea casi de un día para el otro. De perfil bajísimo —no aparece en redes ni participa de eventos—, reorganizó su vida por completo para ocuparse del pequeño con el respaldo formal de los organismos judiciales.

En paralelo, también se conoció que el niño lleva el apellido materno, ya que Morena no mantiene relación con el padre desde fines del año pasado. Mientras tanto, el expediente penal avanza y la mediática sigue detenida en el penal de Magdalena a la espera de una definición. Amadeo, en tanto, permanece al resguardo de su tía, hoy figura central en este complejo entramado familiar y judicial.