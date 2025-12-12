El Gobierno anunció la incorporación de la explotación de petróleo y gas no convencional al RIGI

El funcionario también se refirió a la decisión oficial de avanzar con la eliminación de las retenciones a las exportaciones de petróleo convencional, una medida orientada a sostener la actividad en las cuencas maduras. Remarcó que, con los precios actuales, la ecuación económica resulta especialmente compleja para esas áreas productivas y recordó el anuncio realizado junto a las provincias de Chubut, Santa Cruz y Neuquén para aliviar la carga impositiva del sector.

En ese sentido, González defendió el acompañamiento estatal a la industria, aunque subrayó que cualquier incentivo debe ser compatible con el equilibrio fiscal. “Desde el Estado vamos a acompañar, pero siempre teniendo en cuenta que el equilibrio fiscal no se negocia”, sostuvo. Además, afirmó que la mejora del contexto macroeconómico permitió revalorizar a las compañías del sector, ampliar el acceso al financiamiento y generar condiciones para la planificación de inversiones de largo plazo.

Al referirse al impacto del RIGI, enumeró proyectos ya aprobados bajo este esquema, entre ellos el VMOS y dos barcos de licuefacción de gas impulsados por una operadora privada. También mencionó cinco iniciativas que se encuentran en evaluación, como la expansión del gasoducto Perito Moreno, un gasoducto dedicado para gas natural licuado y tres plantas de tratamiento asociadas al desarrollo del petróleo no convencional.

González consideró que el régimen constituye una herramienta clave para atraer capitales y definir el rumbo productivo del país. En paralelo, abordó la liberalización del mercado de gas y los avances regulatorios para permitir que generadoras y productoras retiren volúmenes del Plan Gas y celebren contratos de manera directa, con la intención de concretar esas adecuaciones antes de fin de año.

Por último, confirmó que Enarsa dejará de ser el único comprador de gas natural licuado, lo que abrirá paso a un esquema más competitivo. Según explicó, la estrategia apunta a fomentar la competencia, atraer nuevas empresas al país y promover la incorporación de mejores prácticas en la industria energética.