El Gobierno anunció la incorporación de la explotación de petróleo y gas no convencional al RIGI
Daniel González confirmó que la Casa Rosada avanzará en la inclusión del upstream petrolero dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. El anuncio se dio tras una reunión entre Luis Caputo y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.
El Gobierno avanzará en la incorporación de la exploración petrolera al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con el objetivo de estimular nuevas inversiones y aumentar la producción de hidrocarburos. El anuncio fue realizado por el secretario Coordinador de Energía y Minería, Daniel González, durante el almuerzo por el Día del Petróleo organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas.
“El Ministro nos instruyó para que encontremos una forma de incorporar todo el upstream al RIGI. Ese es un trabajo que vamos a comenzar de inmediato, con el objetivo de incentivar la inversión y la producción”, afirmó el funcionario ante empresarios del sector energético.
La iniciativa había comenzado a tomar forma el día anterior, luego de una reunión entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. Tras ese encuentro, el mandatario provincial planteó en su cuenta de la red social X: "Hoy trabajamos con el ministro Caputo para la concreción de medidas que impacten en la industria y en el desarrollo de nuestra provincia. Por eso solicitamos la incorporación de las inversiones vinculadas al upstream no convencional de petróleo y gas natural —particularmente aquellas destinadas a generación incremental de producción— dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI); para promover más producción, empleo y crecimiento para toda la provincia".
Durante su exposición, González realizó un balance de la actividad hidrocarburífera y destacó el desempeño del sector en un contexto adverso marcado por la caída del precio internacional del crudo. Señaló que, pese a una baja del 17% en los valores, la industria sostuvo los niveles de actividad y mantuvo una estrategia de largo plazo. En ese marco, resaltó que en el segmento no convencional se completaron un 20% más de pozos que el año anterior, se ejecutaron más de un 30% de etapas de fractura y se alcanzó un récord histórico de producción de petróleo.
El funcionario también se refirió a la decisión oficial de avanzar con la eliminación de las retenciones a las exportaciones de petróleo convencional, una medida orientada a sostener la actividad en las cuencas maduras. Remarcó que, con los precios actuales, la ecuación económica resulta especialmente compleja para esas áreas productivas y recordó el anuncio realizado junto a las provincias de Chubut, Santa Cruz y Neuquén para aliviar la carga impositiva del sector.
En ese sentido, González defendió el acompañamiento estatal a la industria, aunque subrayó que cualquier incentivo debe ser compatible con el equilibrio fiscal. “Desde el Estado vamos a acompañar, pero siempre teniendo en cuenta que el equilibrio fiscal no se negocia”, sostuvo. Además, afirmó que la mejora del contexto macroeconómico permitió revalorizar a las compañías del sector, ampliar el acceso al financiamiento y generar condiciones para la planificación de inversiones de largo plazo.
Al referirse al impacto del RIGI, enumeró proyectos ya aprobados bajo este esquema, entre ellos el VMOS y dos barcos de licuefacción de gas impulsados por una operadora privada. También mencionó cinco iniciativas que se encuentran en evaluación, como la expansión del gasoducto Perito Moreno, un gasoducto dedicado para gas natural licuado y tres plantas de tratamiento asociadas al desarrollo del petróleo no convencional.
González consideró que el régimen constituye una herramienta clave para atraer capitales y definir el rumbo productivo del país. En paralelo, abordó la liberalización del mercado de gas y los avances regulatorios para permitir que generadoras y productoras retiren volúmenes del Plan Gas y celebren contratos de manera directa, con la intención de concretar esas adecuaciones antes de fin de año.
Por último, confirmó que Enarsa dejará de ser el único comprador de gas natural licuado, lo que abrirá paso a un esquema más competitivo. Según explicó, la estrategia apunta a fomentar la competencia, atraer nuevas empresas al país y promover la incorporación de mejores prácticas en la industria energética.