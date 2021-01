Carolina Píparo denunció "ensañamiento político" y reclamó: "Dejen de hacer un show"

Carolina Píparo habló en exclusiva con A24.

En el marco de la investigación por el robo y posterior accidente que sufrió Carolina Píparo y su marido, Juan Buzali, la funcionaria platense denunció que hay "un ensañamiento político". "Estábamos escapando porque pensábamos que íbamos a morir", explicó.

En diálogo exclusivo Débora Plager, en A24, la titular de la secretaria de Asistencia a las Víctimas y Políticas de Género en el municipio de La Plata, relató el robo que sufrieron durante la madrugada del Año Nuevo y la persecución posterior que finalizó cuando el marido de Píparo embistió a una moto.

Según relató, durante las primeras horas de 2021, sufrió un robo frente a la casa de su suegro. "Cuando mi marido se bajó del auto para ayudarlo, me pasé adelante y cerré las puertas. Ahí me veo rodeada por 3 motos, uno me apunta con un arma, le abrí y le entregué la mochila", afirmó Píparo.

Tras este hecho, la funcionaria aseguró que ingresó al domicilio de su suegro para llamar al 911. "Yo me quería ir a mi casa, como no venían, llamé una segunda vez y ahí vinieron. Me dijeron que estaban desbordados. Yo les dije que querían que los busquen porque estaban con dos armas, un revólver y una pistola, y no quería que lastimen a nadie", señaló.

"Me dijeron que estaban desbordados y que tenía que ir a hacer la denuncia a la comisaría. Ya habían pasado como 25 minutos, yo había perdido la noción del tiempo, y a 4 cuadras vimos a los que para nosotros nos habían robado. Vimos 3 motos y un buzo turquesa, era la misma situación", continuó.

Según explicó, al encontrarse con este escenario, volvió a comunicarse con el 911. "Le dije a la chica que me atendió que estábamos atrás de las personas que nos habían robado y le pedí que por favor vengan", dijo.

"Muchas veces, si vemos una situación sospechosa, llamamos al 911 y nos quedamos porque si pasa algo y una hora después me entero que alguien se murió donde mire para otro lado, yo estuve ahí. Mis cosas era obvio que nos las iba a recuperar, pero quería que no le disparen a nadie", dijo notablemente conmovida.

"Ellos iban muy rápido, pasaron semáforos en rojo y en un momento los perdemos de vista. Cuando mi marido dobló para donde creía que estaban, nos vemos rodeados, emboscados. Mi marido trató de salir esta situación por un costado, chocamos a una de las motos y las 4 otras se nos vinieron encima. Le dije a mi marido: 'No me quiero morir, porque nos podíamos morir'", afirmó.

Asimismo, aseguró que comenzaron a buscar uniformados por las calles. En un primer momento, según relató, se encontraron con un control de tránsito y posteriormente hallaron a agentes armados.

"Ellos querían atacar el auto, los contuvo la Policía. Cuando me sentí a salvo, bajé del auto a preguntar y dije tuvimos un accidente. Me dijeron: 'Señora no tenemos ningún reporte'. Después vino una señora filmándome con un celular diciéndome asesina. Pensé que alguien se murió y no me lo decían estaba nerviosa", dijo la funcionaria platense.

"Al llegar a la comisaria, un policía se fue a recorrer los hospitales y al volver a las 6 me dijo que una persona no necesito asistencia sanitaria y que a otra persona le habían hecho 4 puntos y ya estaba en la casa. Ahí me descompuse", destacó.

Al explicar el contexto de la situación, Píparo aseguró que pese a sus pedidos "la gente no hacía nada. No entendieron si era una picada o qué, estábamos escapando porque pensábamos que íbamos a morir".

"Yo fui victima, mi marido tendrá que dar las explicaciones sobre la maniobra que hizo, pero mi familia tiene nada que ver con el rol que elegí. Han traspasados muchos límites, ya creo que es una cuestión política. Mi marido está a disposición de la Justicia, pero discutamos gestión e inseguridad porque mientras hablamos alguien esta sufriendo lo mismo que yo. Dejen de hacer un show y vayan a cuidar a los bonaerenses", sentenció.

Por otro lado, al ser consultada sobre el rol del Gobierno bonaerense, Píparo aseguró que no recibió "ningún apoyo, solo un pedido de renuncia. No tienen cara, esto es una cacería política. Esta es la política sucia que están acostumbrados a hacer. Es un ensañamiento político, ni siquiera es interés por el delito. Nadie estaría hablando de esto si yo no hubiera estado de acompañante. Nadie le estaría pidiendo la renuncia a una persona que sufrió un delito y después tuvo un accidente".