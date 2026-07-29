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Cayó un helicóptero durante una capacitación en San Juan y murieron sus 7 tripulantes

La aeronave había desaparecido mientras participaba de un curso de entrenamiento contra incendios forestales en Valle Fértil. Fue hallada accidentada en una quebrada del Parque Provincial Ischigualasto.

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Cayó un helicóptero con siete personas durante una capacitación. (Foto: Tiempo de San Juan)

Cayó un helicóptero con siete personas durante una capacitación. (Foto: Tiempo de San Juan)

Un helicóptero con siete personas a bordo se accidentó este miércoles en el departamento Valle Fértil, en San Juan. La aeronave se detectó luego de permanecer varias horas desaparecida mientras participaba de una capacitación para el combate de incendios forestales y sus pasajeros fueron hallados sin vida.

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La aeronave había perdido contacto durante un ejercicio oficial y, tras un amplio operativo de búsqueda, las autoridades confirmaron que cayó en una quebrada de la zona norte del Parque Provincial Ischigualasto, donde realizaba maniobras vinculadas al entrenamiento.

El operativo de localización fue coordinado por la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de San Juan, con apoyo de organismos provinciales y nacionales. La aeronave, perteneciente a la provincia de Córdoba, había sido destinada a un curso organizado por la Agencia Nacional de Lucha contra el Fuego, que se desarrollaba en Valle Fértil.

El Gobierno Nacional, a través de un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Seguridad, precisó que se trataba de un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE). La nave estaba brindando capacitación en San Juan y tenía como destino final la provincia de La Rioja, donde la tripulación debía colaborar en las tareas de control de un incendio forestal.

Del entrenamiento participaban cerca de 50 personas, entre efectivos de Bomberos de la Policía de San Juan, integrantes de Bomberos Voluntarios, personal de la Dirección de Protección Civil y agentes de la Secretaría de Estado de Ambiente.

El módulo de operaciones aéreas estaba encabezado por el coordinador nacional de la Agencia, Andrés Bosch, y contemplaba maniobras con aeronaves para fortalecer la respuesta ante incendios forestales.

Confirmaron la muerte de los tripulantes del helicóptero

El Gobierno de San Juan expresó su profundo dolor por el fallecimiento de las personas en el siniestro aéreo ocurrido este 29 de julio de 2026, mientras participaban de una capacitación en combate de incendios forestales, organizada por la Agencia Nacional de Lucha contra el Fuego.

En el comunicado oficial, acompañaron con respeto a las familias, seres queridos y compañeros de tareas de las víctimas en este difícil momento, haciendo llegar sus más sinceras condolencias.

Las personas fallecidas son:

.Comisario General Rubén Castro, jefe de Bomberos.

.Comisario Inspector, Jorge Carbajal, segundo Jefe de Bomberos.

.Carlos Heredia, director de Protección Civil.

.Comisario General Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan.

.Matías Valenzuela, piloto del helicóptero particular.

.Andres Bosch, brigadista de AFE

.Rodrigo Aimeta, brigadista de AFE.

Durante varias horas no hubo información oficial sobre el destino de la aeronave. En un primer momento, la Comisaría 12ª de Valle Fértil confirmó que intervenía en el procedimiento, aunque todavía no se sabía si se trataba de un aterrizaje de emergencia o de un accidente. Horas más tarde, el Gobierno de San Juan emitió un nuevo comunicado en el que confirmó el siniestro.

"Tras activarse el protocolo de búsqueda de un helicóptero que participaba de las actividades correspondientes a un curso de capacitación en combate de incendios forestales, en el departamento Valle Fértil, se confirmó el siniestro de la aeronave, con siete ocupantes", informó la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público.

Las autoridades precisaron que el helicóptero se precipitó en una quebrada ubicada dentro del Parque Provincial Ischigualasto, mientras realizaba maniobras oficiales.

Gran opertativo de rescate. (Foto: Gentileza Tiempo de San Juan)

Gran opertativo de rescate. (Foto: Gentileza Tiempo de San Juan)

El operativo de rescate

En el helicóptero viajaban el subjefe de la Policía de San Juan, comisario general Marcelo Videla; el jefe del cuerpo de Bomberos de la Policía, Rubén Castro; el subjefe de dicha entidad, Jorge Carbajal; y el director de Protección Civil de la provincia, Carlos Heredia.

Los otros tres tripulantes pertenecían a otras jurisdicciones y también formaban parte del equipo abocado a las tareas del manejo del fuego.

En pocas palabras

  • Helicóptero accidentado: Una aeronave con siete personas cayó en una quebrada del Parque Provincial Ischigualasto.
  • Contexto del vuelo: La nave participaba de una capacitación para combatir incendios forestales.
  • Origen de la aeronave: El helicóptero pertenecía a la provincia de Córdoba y era contratado por la Agencia Federal de Emergencias.
Resumen generado por Thinkindot AI
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