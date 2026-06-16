Conmoción por el fuerte testimonio del productor que sobrevivió por no subir al helicóptero de Gaspi

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Más tarde, el productor volvió a expresarse y publicó una imagen tomada junto al féretro de su amigo, acompañada de un mensaje de despedida: “Fue duro despedirme de ti hoy, hermano. Pero nunca serás olvidado. Prometo que tu sueño seguirá vivo dentro de nosotros y lo honraremos”.

La tragedia toma aún mayor dimensión por la relevancia de una de sus víctimas más jóvenes. Gaspi, cuyo nombre real era Gaspar Prim Díaz, tenía 23 años y se había consolidado como una figura de gran alcance entre el público juvenil gracias a su estilo provocador, sus entrevistas virales y su fuerte presencia en redes sociales. Su muerte desató una ola de mensajes de dolor y despedida por parte de seguidores, colegas y creadores de contenido.

En paralelo, Victor Wao también dejó ver su angustia por haber sobrevivido al accidente. En otro de sus mensajes expresó que no podía dejar de pensar si habría existido alguna forma de evitar el desenlace. Al mismo tiempo, reafirmó su compromiso de mantener vivo el legado de Lucas Frota, a quien volvió a despedir con palabras cargadas de gratitud y dolor.

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Por qué la familia de Gaspi no puede repatriar sus restos desde Brasil

Pasaron ya 48 horas desde la impactante muerte de Gaspi en Río de Janeiro, tras el accidente aéreo que también provocó el fallecimiento de otras cinco personas, entre ellas Lucas Vignale y el músico Oliver Tree, y ahora un nuevo golpe sacude a su entorno más cercano. En medio de un dolor que no deja de crecer entre familiares, amigos y seguidores, surgió una complicación clave: la repatriación de sus restos a la Argentina.

Según se informó este martes, el cuerpo del reconocido youtuber no podrá regresar al país en el corto plazo debido a una serie de trámites obligatorios que deben completarse en Brasil. La información fue brindada en el ciclo Desayuno Americano (América TV), donde detallaron que se trata de un proceso administrativo que exige documentación puntual y gestiones que recaen directamente sobre la familia.

“No pueden porque tienen que atravesar un proceso burocrático que puede demorar entre una semana y diez días. El Estado argentino no se va a hacer cargo, sólo puede asesorar y acompañar a la familia. Es extenso porque se necesitan tres certificados, que tiene que facilitar la familia”, explicaron en el programa conducido por Pamela David.

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A estas trabas formales se suma un factor económico que complica aún más el escenario. Según remarcaron en el envío televisivo, el traslado del cuerpo implicaría un gasto elevado: “Podría salirle entre cinco mil y diez mil dólares. No se encarga tampoco el Estado brasileño, se encargan los privados, la casa funeraria para traer el cuerpo de Gaspi y hacer la despedida”.

En paralelo, trascendió que la investigación sobre el siniestro aéreo continúa en curso en Brasil, lo que también influye en los tiempos de liberación. Las autoridades trabajan aún en las pericias, y recién una vez finalizadas se habilitaría el avance de los trámites para la repatriación.

Como si el panorama no fuera suficientemente duro, se conoció además un dato que habría generado mayor preocupación en el entorno. “El error es que Gaspi no viajó con seguro de vida, con asistencia al viajero. Debería haber contratado antes de ir. Estaban grabando contenido para YouTube”, señalaron en televisión.

La muerte de Gaspi ocurrió el domingo, cuando dos helicópteros colisionaron en Río de Janeiro. El hecho dejó un saldo de seis víctimas fatales y sigue siendo investigado para determinar con precisión qué provocó la tragedia aérea.