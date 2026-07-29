Trabajo, elecciones y encuestas: el clima laboral pesa cada vez más en el voto

Un trabajador que teme perder su puesto, que siente que no progresa o que no encuentra oportunidades puede mirar una elección desde la frustración. Otro que percibe estabilidad, posibilidades de crecimiento o mejora salarial puede evaluar el mismo escenario con menos urgencia de cambio.

Esa diferencia no siempre aparece de manera directa en las encuestas tradicionales. Muchas veces se expresa en variables más difíciles de capturar: desconfianza, apatía, voto castigo, preferencia por candidatos disruptivos o inclinación hacia discursos de orden económico.

En países como Argentina, México, Colombia, Chile o Estados Unidos, las preocupaciones laborales están cada vez más conectadas con debates electorales. No solo se vota por ideología. También se vota desde la experiencia concreta del bolsillo, el empleo y la incertidumbre.

Colombia como caso reciente

Un ejemplo interesante aparece en Colombia, donde el Panel Buk encuestó a 344 trabajadores dependientes e independientes para analizar cómo leen el escenario económico, social y político de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Según la publicación, la estabilidad y formalización laboral aparece como la principal preocupación para el 42% de los encuestados, mientras que el 72% cree que los salarios se mantendrán sin variaciones durante el primer año del próximo gobierno.

El dato no sirve únicamente para entender a Colombia. También muestra algo más amplio: cuando el mundo del trabajo se percibe incierto, la elección deja de ser solo una competencia entre partidos y se convierte en una lectura sobre el futuro económico inmediato.

Por eso, estas son las percepciones laborales de las elecciones presidenciales en Colombia funcionan como una señal regional. Allí se cruzan empleo, salarios, migración, confianza institucional y expectativas frente al próximo gobierno.

La encuesta electoral y el estado de ánimo laboral

Las encuestas políticas suelen medir intención de voto, imagen positiva o negativa, rechazo, aprobación de gestión y expectativas económicas. Pero el clima laboral puede ayudar a explicar por qué esos números se mueven.

Si una persona siente que su empleo está en riesgo, puede responder con mayor dureza sobre el rumbo del país. Si cree que no encontrará mejores oportunidades, puede inclinarse por opciones de cambio. Si está agotada por la presión laboral o por ingresos insuficientes, puede mostrarse más escéptica ante promesas oficiales.

En ese sentido, la percepción sobre el trabajo funciona como una capa previa de la opinión pública. Antes de evaluar a un candidato, muchas personas evalúan su propia situación: si llegan a fin de mes, si pueden proyectar, si su puesto es estable, si su salario perdió poder adquisitivo o si sus hijos tendrán oportunidades.

Por eso, para interpretar encuestas en América Latina, no alcanza con mirar la foto electoral. También conviene observar el clima en empresas, sindicatos, sectores profesionales, trabajadores independientes y jóvenes que intentan entrar al mercado.

América Latina: informalidad, salarios y expectativas

En América Latina, el vínculo entre trabajo y política es especialmente fuerte por una razón estructural: buena parte de la población vive con incertidumbre laboral permanente.

La informalidad, los empleos de baja productividad, la inflación, la rotación y las brechas de acceso a trabajos de calidad generan una sensación de fragilidad que afecta la percepción pública. Incluso cuando los datos macroeconómicos mejoran, si esa mejora no llega al empleo cotidiano, el clima social puede seguir siendo negativo.

En Colombia, por ejemplo, medios locales retomaron datos del relevamiento de Buk que muestran que el 69% de los trabajadores ha considerado o planea migrar por falta de oportunidades laborales. Ese tipo de percepción no es menor: cuando una parte importante de la fuerza laboral piensa en irse, también está expresando una evaluación política sobre el presente y el futuro del país.

La migración, en ese sentido, puede leerse como una encuesta silenciosa. No pregunta por candidatos, pero muestra cuánta confianza existe en que el mercado local pueda ofrecer oportunidades.

Norteamérica: empleo fuerte, ansiedad persistente

En Estados Unidos y Canadá, el vínculo entre trabajo y política tiene otras características. Allí el debate no pasa necesariamente por informalidad masiva, sino por costo de vida, endeudamiento, acceso a vivienda, automatización, inmigración, sindicatos y calidad de los empleos.

En Estados Unidos, por ejemplo, una tasa de empleo relativamente sólida no siempre alcanza para mejorar el humor social si los trabajadores sienten que el salario no compensa el costo de vida o que su estabilidad está amenazada por cambios tecnológicos.

Esto explica por qué las encuestas pueden mostrar tensiones incluso en contextos donde algunos indicadores económicos parecen favorables. La pregunta no es solo si hay empleo, sino qué tipo de empleo, con qué salario, qué protección y qué futuro.

Ese mismo fenómeno también puede observarse en sectores golpeados por reconversiones productivas, automatización o pérdida de industrias tradicionales. Allí, la percepción laboral puede alimentar discursos políticos de protección, nacionalismo económico o rechazo a las élites.

Tecnología, datos y lectura del clima social

Para empresas, consultoras y analistas políticos, el gran desafío es integrar mejor los datos laborales con la lectura electoral. Las herramientas de gestión de personas, encuestas internas, plataformas de clima y análisis de bienestar pueden ofrecer señales muy valiosas sobre expectativas sociales.

En ese marco, el estudio de Buk muestra cómo la tecnología aplicada a recursos humanos puede aportar información que va más allá de la gestión empresarial. Medir preocupaciones laborales, expectativas salariales o intención de migrar también ayuda a entender qué emociones circulan en una sociedad antes de una elección.

Esto no significa que una encuesta laboral reemplace a una encuesta política. Pero sí puede complementarla. Una mide preferencias electorales. La otra ayuda a explicar desde qué ánimo económico y personal se construyen esas preferencias.

El voto también se forma en la oficina, el comercio y la fábrica

La política no ocurre solamente en actos partidarios o debates televisivos. También se conversa en oficinas, grupos de WhatsApp, fábricas, comercios, universidades, repartos, sindicatos y reuniones familiares después de una jornada laboral.

Cuando el trabajo se vuelve una fuente de estabilidad, puede fortalecer la confianza. Cuando se vuelve una fuente de incertidumbre, puede acelerar el malestar.

Por eso, el clima laboral es cada vez más importante para entender elecciones y encuestas. En América Latina y Norteamérica, donde las transformaciones económicas son rápidas y muchas personas sienten que su futuro depende de variables difíciles de controlar, el empleo funciona como uno de los principales filtros para leer la política.

La próxima vez que una encuesta muestre enojo, apatía, deseo de cambio o incertidumbre, convendrá mirar también qué está pasando en el mundo del trabajo. Porque muchas veces la respuesta electoral empieza antes de entrar al cuarto oscuro: empieza en la percepción cotidiana sobre el salario, la estabilidad y las oportunidades reales de progreso.