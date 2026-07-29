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Amenaza de bomba en la Embajada de Estados Unidos: evacuaron la sede y desplegaron un operativo en Palermo

La alerta fue recibida este miércoles a través de un llamado telefónico. La Brigada de Explosivos de la Policía Federal Argentina realizó un rastrillaje en el edificio y se interrumpió el tránsito en la zona como medida preventiva.

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La Brigada de Explosivos de la Policía Federal Argentina realizó un rastrillaje en el edificio y se interrumpió el tránsito en la zona como medida preventiva. (Foto: captura de pantalla)

La Brigada de Explosivos de la Policía Federal Argentina realizó un rastrillaje en el edificio y se interrumpió el tránsito en la zona como medida preventiva. (Foto: captura de pantalla)
La Brigada de Explosivos de la Policía Federal Argentina realizó un rastrillaje en el edificio y se interrumpió el tránsito en la zona como medida preventiva. (Foto: archivo)

La Brigada de Explosivos de la Policía Federal Argentina realizó un rastrillaje en el edificio y se interrumpió el tránsito en la zona como medida preventiva. (Foto: archivo)

La Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de Buenos Aires fue evacuada este miércoles por la tarde luego de que se recibiera una amenaza de bomba. El episodio motivó un amplio operativo de seguridad en la sede diplomática, ubicada sobre la calle Colombia al 4300, en el barrio porteño de Palermo.

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Según informaron fuentes de la Policía Federal Argentina, la amenaza fue realizada mediante un llamado telefónico recibido pasado el mediodía. Tras la alerta, las autoridades dispusieron la evacuación preventiva del edificio y activaron el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones.

Rastrillaje y cortes de tránsito

La Brigada de Explosivos de la Policía Federal Argentina encabezó el procedimiento con un rastrillaje en el interior y los alrededores de la embajada para descartar la presencia de elementos sospechosos o artefactos explosivos.

Del operativo también participaron efectivos de la Policía de la Ciudad, mientras se implementó un importante dispositivo de seguridad en el perímetro de la sede diplomática.

La Brigada de Explosivos de la Polic&iacute;a Federal Argentina encabez&oacute; el procedimiento con un rastrillaje en el interior y los alrededores de la embajada. (Foto: archivo)

La Brigada de Explosivos de la Policía Federal Argentina encabezó el procedimiento con un rastrillaje en el interior y los alrededores de la embajada. (Foto: archivo)

Como parte de las medidas preventivas, el tránsito fue interrumpido sobre la calle Colombia al 4300, entre la Avenida Sarmiento y las inmediaciones del ingreso principal al edificio, ubicado junto al predio de La Rural.

El resultado del operativo

Fuentes de la Policía Federal Argentina informaron que, tras el despliegue de personal de Explosivos de la División Operaciones y Contramedidas y de la División Búsqueda y Detección, se completó la inspección de la sede diplomática y de sus inmediaciones. El operativo finalizó con resultado negativo, por lo que no se hallaron artefactos explosivos ni otros elementos sospechosos.

En pocas palabras

  • Amenaza de bomba: La Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires fue evacuada tras un llamado telefónico.
  • Operativo de seguridad: La Brigada de Explosivos rastrilló el edificio y se interrumpió el tránsito en Palermo.
  • Resultado: El operativo policial finalizó sin hallazgo de explosivos ni elementos sospechosos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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