Amenaza de bomba en la Embajada de Estados Unidos: evacuaron la sede y desplegaron un operativo en Palermo

Del operativo también participaron efectivos de la Policía de la Ciudad, mientras se implementó un importante dispositivo de seguridad en el perímetro de la sede diplomática.

La Brigada de Explosivos de la Policía Federal Argentina encabezó el procedimiento con un rastrillaje en el interior y los alrededores de la embajada. (Foto: archivo)

Como parte de las medidas preventivas, el tránsito fue interrumpido sobre la calle Colombia al 4300, entre la Avenida Sarmiento y las inmediaciones del ingreso principal al edificio, ubicado junto al predio de La Rural.

El resultado del operativo

Fuentes de la Policía Federal Argentina informaron que, tras el despliegue de personal de Explosivos de la División Operaciones y Contramedidas y de la División Búsqueda y Detección, se completó la inspección de la sede diplomática y de sus inmediaciones. El operativo finalizó con resultado negativo, por lo que no se hallaron artefactos explosivos ni otros elementos sospechosos.