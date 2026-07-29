El severo paso de Mauro Icardi contra la jueza que le prohibió salir del país: "Delito de..."

El origen de la disputa se remonta al robo denunciado por la empresaria en su casa de Milán, donde aseguró que desaparecieron los pasaportes de las menores. A raíz de ese episodio, el regreso de las niñas a la Argentina quedó condicionado por cuestiones legales y el delantero fue señalado por negarse a firmar la documentación necesaria para autorizar el viaje.

El letrado también sostuvo que la resolución judicial continúa vigente y que, por el momento, Icardi no puede abandonar el país: "Hoy Mauro Icardi no puede salir del país. La sentencia sigue teniendo su efecto, después la Justicia lo puede revocar, pero mientras tanto Icardi no va a salir del país".

Por último, Castro Bianchi recordó que el futbolista habría contado con distintas oportunidades para regularizar la situación. " Primero tuvo 48 horas para firmar, no fue al Consulado, se tomó un vuelo a Italia y se presentó con abogados diciendo prácticamente que se iba a poner a disposición. Volvió a Argentina, la jueza le preguntó y le dio 24 horas para ver qué iba a hacer con eso".

Qué dijo Wanda Nara del robo en Milán

Wanda Nara decidió compartir en sus redes sociales las imágenes del robo ocurrido en su casa de las afueras de Milán, Italia, y reveló detalles estremecedores sobre lo que vivieron sus hijos durante el episodio.

La empresaria publicó dos videos registrados por las cámaras de seguridad de la vivienda. En uno de ellos se observa a una persona caminando por el interior de la casa mientras, según explicó, los menores permanecían dentro sin advertir la presencia de los delincuentes.

Junto a una de las grabaciones, Wanda precisó el momento en que ocurrió el hecho y describió la situación que atravesaban sus hijos: “22:34 hora italiana. Mis hijos miraban el partido sin darse cuenta que había 4 personas en la casa ”.

Además, mostró una imagen de la denuncia realizada por su madre, Nora Colosimo, quien estaba al cuidado de los chicos cuando ocurrió el robo. "Una de las denuncias realizada por mi mamá", escribió sobre la fotografía del documento.

Sin embargo, la empresaria fue más allá del episodio de inseguridad y vinculó lo sucedido con el conflicto familiar que mantiene con Mauro Icardi. Al compartir otro video de las cámaras de seguridad, aseguró: "Después del terror que vivieron mis hijos hoy sufren la violencia de un papá que se niega por teléfono a colaborar con una firma, diciendo que mis hijas no pertenecen ni deben vivir en un país de negros villeros, al cual quieren y lloran por volver".