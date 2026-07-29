El video inédito del pasado de Ángel de Brito que derivó en una profunda revelación

Ángel de Brito, letal con Wanda Nara por su guerra con varios periodistas: "Enloqueció"

Ángel de Brito fue implacable con Wanda Nara al analizar sus últimos escándalos con Gustavo Méndez y Pochi, panelista de Puro Show: "Wanda enloqueció, no me gustó nada lo que hizo con Pochi. Se fue al pasto, es espantoso", disparó, y agregó que meterse con Pochi le pareció "de cuarta", aunque entendió el ataque de Méndez porque "la vive matando".

El conductor consideró que la reacción de la empresaria pudo estar influenciada por las críticas que recibió en redes durante la final del Mundial 2026, y cerró filoso comparándola con Mauro Icardi: "Icardi está matándose con Yanina Latorre todo el tiempo y ahora Wanda va por el mismo camino. Están en el mismo cajón de la locura los dos".