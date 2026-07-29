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El video inédito del pasado de Ángel de Brito que derivó en una profunda revelación

Se conoció un material nunca antes visto de Ángel de Brito que no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

29 jul 2026, 17:14
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Angel de Brito LAM
Angel de Brito LAM

Ángel de Brito sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes un video de sus inicios en la televisión, mucho antes de convertirse en el conductor que hoy todos conocen a través de ciclos como Los profesionales de siempre, Bien de Verano y LAM. Se trata de un fragmento de una nota que le hizo, en sus primeros años en el medio, a Rodolfo Barili para Telefe Noticias.

El video despertó una ola de nostalgia entre sus seguidores, que no tardaron en comentar lo distinto que se lo veía en esa época, muy lejos del rol de conductor consolidado que tiene hoy en la televisión argentina.

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El recuerdo lo llevó a rememorar otro momento particular de sus inicios: llegó a entrevistar a Gustavo Cerati, aunque lamentó no poder recuperar ese material. "En algún momento trabajé en Telefe. Hice notas buenísimas. Algunas que no las encontré más. La que me gustaría volver a ver es una que le hice a Cerati, escuchando Bocanada por primera vez", escribió al compartir el video.

La confesión generó gran repercusión entre sus seguidores, muchos de los cuales le pidieron que siguiera buscando ese material perdido, dado el valor que representaría ver ese registro de De Brito junto al líder de Soda Stereo. Por el momento, el conductor no reveló si sigue en la búsqueda de esa nota o si quedó definitivamente perdida entre los archivos del canal.

Ángel de Brito, letal con Wanda Nara por su guerra con varios periodistas: "Enloqueció"

Ángel de Brito fue implacable con Wanda Nara al analizar sus últimos escándalos con Gustavo Méndez y Pochi, panelista de Puro Show: "Wanda enloqueció, no me gustó nada lo que hizo con Pochi. Se fue al pasto, es espantoso", disparó, y agregó que meterse con Pochi le pareció "de cuarta", aunque entendió el ataque de Méndez porque "la vive matando".

El conductor consideró que la reacción de la empresaria pudo estar influenciada por las críticas que recibió en redes durante la final del Mundial 2026, y cerró filoso comparándola con Mauro Icardi: "Icardi está matándose con Yanina Latorre todo el tiempo y ahora Wanda va por el mismo camino. Están en el mismo cajón de la locura los dos".

     

 

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