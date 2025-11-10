Censo nacional docente: ¿Aplica a los no docentes?

Entonces, ¿a quiénes alcanza?

El ReNPE no es solo para quienes están frente a curso. Incluye a:

Docentes de todos los niveles y modalidades (inicial, primaria, secundaria, técnico-profesional, especial, adultos, artística, rural, etc.).

Directivos y equipos de conducción.

Personal no docente que trabaja en escuelas, como:

Preceptores

Bibliotecarios y auxiliares de biblioteca

Secretarios, administrativos y personal de gestión institucional

Asistentes pedagógicos, acompañantes técnicos y operadores socioeducativos

Personal de apoyo escolar cuya función esté reconocida por la institución

Es decir, si tu tarea está registrada dentro de la escuela y forma parte de su funcionamiento operativo o pedagógico, el censo te corresponde.

¿Quiénes no están incluidos?

El censo no aplica al personal universitario, dado que el sistema terciario y universitario se rige por otras normativas de información.

Tampoco están incluidos, salvo que la jurisdicción indique lo contrario, aquellos trabajadores tercerizados, como algunos equipos de limpieza o mantenimiento que no dependen de la planta institucional.

¿Por qué se incluyó a los no docentes?

Porque la escuela no funciona solo gracias a quienes dictan clases.

La organización escolar real —la que se vive todos los días— incluye:

Quien abre el edificio y lo mantiene en condiciones

Quien carga datos en el sistema

Quien acompaña a un estudiante que necesita apoyo

Quien gestiona trámites con supervisión o ministerio

Quien sostiene el clima institucional en el aula, la biblioteca o los pasillos

La foto que se quiere capturar no es solo pedagógica: es laboral y humana.

Reconocer ese entramado permite evaluar necesidades, inequidades, cargas horarias, perfiles de formación y distribución de tareas.

¿Es obligatorio completar el censo nacional docente?

Sí.

El carácter es obligatorio tanto para docentes como para no docentes.

No completar el relevamiento no suele implicar sanciones económicas directas, pero puede traer complicaciones administrativas más adelante, como:

Dificultades para actualizar legajos

Obstáculos en concursos, ascensos o movimientos de cargo

Requerimientos posteriores de completar el trámite “a contrarreloj”

En síntesis: nadie va a tocar el timbre de tu casa, pero dejar el formulario colgado puede volverse un problema burocrático innecesario.

¿Cómo se completa?

El proceso se inicia cuando la institución valida la nómina del personal.

Luego, cada trabajador/a recibe la indicación para completar su formulario individual.

El trámite se realiza online, a través de la plataforma oficial o la app Mi Argentina.

Toma entre 10 y 30 minutos y puede pausarse y retomarse.

Una vez enviado, se puede descargar constancia de finalización.

La importancia de estar “en la foto”

Participar del censo no es solo cumplir con una formalidad.

Es una forma de hacer visible tu rol dentro de la escuela, en un momento en el que se discuten funciones, cargas laborales, capacitación y distribución presupuestaria.

Quienes no aparecen en los datos, en la práctica, no cuentan a la hora de diseñar políticas públicas.

Completarlo es, en cierto modo, reafirmar el lugar que cada uno ocupa en la trama educativa.