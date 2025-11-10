Se conocieron los detalles de la autopsia al cuerpo de Emilse Barrera y se confirmó la peor sospecha

La fiscal Simoes ordenó preservar la escena del crimen, realizar el examen médico forense y convocar a la División Homicidios y Delitos Complejos de la Policía de Santiago del Estero para las tareas de investigación. Con esas medidas, los agentes detuvieron al sospechoso pocas horas después.

Medios locales informaron que Pallares admitió haber estado con Emilse y que durante su declaración habría dicho: “Se me fue la mano”.

El pedido de la familia de Emilse

La familia de Emilse Barrera exige justicia y reclama que la investigación avance con rapidez. “Lo único que nos queda es pedir justicia, que salga a la luz todo lo que tenga que salir, porque hay un solo detenido, pero se nombran a varias personas”, manifestó su tío, Hugo Barrera, en diálogo con Nuevo Diario Web.

El hombre expresó su preocupación por las demoras y el hermetismo en torno al expediente: “Es muy lamentable todo lo que sucedió. Hay una persona detenida, Pallares, y el caso está en un 80% avanzado. La fiscalía sigue trabajando, siguen haciendo allanamientos. Está muy sellada toda la información, nos han pedido que esperemos, que están trabajando”.

Entre la tristeza y la indignación, Barrera recordó el último día que vio a su sobrina: “Mi sobrina tenía 17 años, toda una vida por delante. El viernes fue la última vez que la vi, el día de su cumpleaños. Fue a verme a mi trabajo para que la salude”.