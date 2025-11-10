En vivo Radio La Red
Policiales
autopsia
Cuerpo
SANTIAGO DEL ESTERO

Se conocieron los detalles de la autopsia al cuerpo de Emilse Barrera y se confirmó la peor sospecha

La autopsia determinó que la adolescente de 17 años hallada muerta en un descampado de Frías fue asfixiada manualmente. Raúl Pallares, de 37 años, quedó detenido acusado de femicidio.

La autopcia confirmó la causa de muerte de la joven de 18 años. (Foto: Archivo).
La escalofriante causa de la muerte de Emilse, la joven de 18 años que fue encontrada sin vida en un descampado

De acuerdo con fuentes judiciales, el informe forense determinó que la víctima presentaba fractura del hueso hioides, una lesión característica en los casos de asfixia por estrangulamiento. La investigación está a cargo de la fiscal de turno de Frías, Natalia Simoes, quien imputó a Raúl Pallares por homicidio agravado por mediar violencia de género.

En el domicilio del sospechoso se encontró el celular de la joven, lo que refuerza la hipótesis de que el crimen ocurrió durante un encuentro sexual entre ambos. Pallares, de 37 años, tiene antecedentes por violencia de género y había recuperado la libertad recientemente tras cumplir condena por una causa impulsada por la propia Emilse.

emilse

El cuerpo de la adolescente fue hallado el domingo a la mañana por un vecino que caminaba por el cruce de Catamarca y la Ruta Nacional 157, uno de los accesos a Frías. La víctima tenía golpes visibles en distintas partes del cuerpo y estaba desnuda, según precisaron las fuentes.

La fiscal Simoes ordenó preservar la escena del crimen, realizar el examen médico forense y convocar a la División Homicidios y Delitos Complejos de la Policía de Santiago del Estero para las tareas de investigación. Con esas medidas, los agentes detuvieron al sospechoso pocas horas después.

Medios locales informaron que Pallares admitió haber estado con Emilse y que durante su declaración habría dicho: “Se me fue la mano”.

El pedido de la familia de Emilse

La familia de Emilse Barrera exige justicia y reclama que la investigación avance con rapidez. “Lo único que nos queda es pedir justicia, que salga a la luz todo lo que tenga que salir, porque hay un solo detenido, pero se nombran a varias personas”, manifestó su tío, Hugo Barrera, en diálogo con Nuevo Diario Web.

El hombre expresó su preocupación por las demoras y el hermetismo en torno al expediente: “Es muy lamentable todo lo que sucedió. Hay una persona detenida, Pallares, y el caso está en un 80% avanzado. La fiscalía sigue trabajando, siguen haciendo allanamientos. Está muy sellada toda la información, nos han pedido que esperemos, que están trabajando”.

Entre la tristeza y la indignación, Barrera recordó el último día que vio a su sobrina: “Mi sobrina tenía 17 años, toda una vida por delante. El viernes fue la última vez que la vi, el día de su cumpleaños. Fue a verme a mi trabajo para que la salude”.

