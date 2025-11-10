Otra trágica muerte en un club: una nena de dos años murió aplastada por una reja

Según medios locales, la estructura cayó de forma repentina y provocó una escena de desesperación entre los presentes. Familiares y bomberos intentaron reanimar a la niña en el lugar y la trasladaron de urgencia a una clínica cercana, pero pese a los esfuerzos médicos falleció poco después de ingresar.
El episodio generó una fuerte conmoción entre los vecinos y socios del club, una institución con más de un siglo de historia en la comunidad. Fundado en 1918, el Sportivo Rivadavia funciona como espacio deportivo, social y cultural, y en los últimos meses su equipo de básquet había sido protagonista en la Liga Federal.
El comunicado oficial del club
Tras el accidente, las autoridades del club emitieron un comunicado en el que expresaron su “profundo pesar” por la muerte de la menor y anunciaron tres días de duelo. “Nuestras instalaciones permanecerán cerradas en señal de duelo por el término de 72 horas y suspendidas todas las actividades deportivas por igual término”, informaron, al tiempo que indicaron que las autoridades judiciales “determinarán las circunstancias de esta dolorosa pérdida”.
Hasta el momento, no se conocieron detalles oficiales sobre el estado del portón que cayó ni si había tenido intervenciones o reparaciones recientes.
El recuerdo de la muerte de Benicio en un club de Quilmes
Una tragedia conmocionó a la comunidad de Quilmes el jueves 30 de octubre cuando unnene de 8 años, identificado como Benicio, murió luego de que un arco de handball se le cayera encima mientras participaba de una actividad recreativa en el Club Atlético Argentino de Quilmes.
El hecho ocurrió en una cancha multipropósito del club, donde el pequeño —jugador del básquet infantil de la institución— se encontraba junto a sus compañeros. En un momento, uno de los chicos se trepó a un arco, que no estaba amurado al piso, y la estructura metálica cedió, cayendo directamente sobre Benicio.
El impacto fue brutal: el nene recibió un fuerte golpe en la cabeza y quedó inconsciente. Sus familiares lo trasladaron de urgencia al Hospital Isidoro Iriarte, donde ingresó con traumatismo craneoencefálico severo, hemorragia otorrinofaríngea y un paro cardiorrespiratorio.
Fuentes médicas informaron que, al llegar al hospital, Benicio fue sometido a estudios tomográficos que revelaron lesiones craneales graves y hemorragia intracraneal. Los profesionales intentaron estabilizarlo, pero su cuadro se complicó por una hemorragia abdominal, lo que obligó a realizar una cirugía de urgencia.
A pesar de los esfuerzos, el nene no logró sobrevivir. Desde el Ministerio de Salud bonaerense confirmaron que falleció poco después de la intervención quirúrgica.
Dolor y despedida en Argentino de Quilmes
El Club Atlético Argentino de Quilmes publicó un mensaje en redes sociales por la pérdida de su joven deportista: “Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, amigos y compañeros, expresando nuestras más sinceras condolencias por la irreparable pérdida de Benicio”.
La noticia también causó profundo dolor en el colegio Nazareth de Quilmes, donde el niño cursaba sus estudios primarios. Docentes y padres organizaron una cadena de oración y una colecta solidaria para acompañar a la familia.
Reclamos por controles y seguridad en los clubes
Tras conocerse el fallecimiento de Benicio, familiares y vecinos de Quilmes comenzaron a reclamar mayores controles de seguridad en los clubes e instituciones deportivas que frecuentan niños. Señalan que muchos arcos y estructuras no están fijados correctamente, lo que representa un riesgo mortal durante los entrenamientos o actividades recreativas.
Autoridades municipales y provinciales informaron que se abrirá una investigación administrativa para determinar si hubo negligencia en el mantenimiento de las instalaciones del club.