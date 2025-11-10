Otra trágica muerte en un club: una nena de dos años murió aplastada por una reja

4A3VH53YXNCC3ICAWJNOJHAF3Y

Hasta el momento, no se conocieron detalles oficiales sobre el estado del portón que cayó ni si había tenido intervenciones o reparaciones recientes.

El recuerdo de la muerte de Benicio en un club de Quilmes

Una tragedia conmocionó a la comunidad de Quilmes el jueves 30 de octubre cuando un nene de 8 años, identificado como Benicio, murió luego de que un arco de handball se le cayera encima mientras participaba de una actividad recreativa en el Club Atlético Argentino de Quilmes.

El hecho ocurrió en una cancha multipropósito del club, donde el pequeño —jugador del básquet infantil de la institución— se encontraba junto a sus compañeros. En un momento, uno de los chicos se trepó a un arco, que no estaba amurado al piso, y la estructura metálica cedió, cayendo directamente sobre Benicio.

nene-arco-handball

El impacto fue brutal: el nene recibió un fuerte golpe en la cabeza y quedó inconsciente. Sus familiares lo trasladaron de urgencia al Hospital Isidoro Iriarte, donde ingresó con traumatismo craneoencefálico severo, hemorragia otorrinofaríngea y un paro cardiorrespiratorio.

Fuentes médicas informaron que, al llegar al hospital, Benicio fue sometido a estudios tomográficos que revelaron lesiones craneales graves y hemorragia intracraneal. Los profesionales intentaron estabilizarlo, pero su cuadro se complicó por una hemorragia abdominal, lo que obligó a realizar una cirugía de urgencia.

A pesar de los esfuerzos, el nene no logró sobrevivir. Desde el Ministerio de Salud bonaerense confirmaron que falleció poco después de la intervención quirúrgica.

Dolor y despedida en Argentino de Quilmes

El Club Atlético Argentino de Quilmes publicó un mensaje en redes sociales por la pérdida de su joven deportista: “Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, amigos y compañeros, expresando nuestras más sinceras condolencias por la irreparable pérdida de Benicio”.

La noticia también causó profundo dolor en el colegio Nazareth de Quilmes, donde el niño cursaba sus estudios primarios. Docentes y padres organizaron una cadena de oración y una colecta solidaria para acompañar a la familia.

Reclamos por controles y seguridad en los clubes

Tras conocerse el fallecimiento de Benicio, familiares y vecinos de Quilmes comenzaron a reclamar mayores controles de seguridad en los clubes e instituciones deportivas que frecuentan niños. Señalan que muchos arcos y estructuras no están fijados correctamente, lo que representa un riesgo mortal durante los entrenamientos o actividades recreativas.

Autoridades municipales y provinciales informaron que se abrirá una investigación administrativa para determinar si hubo negligencia en el mantenimiento de las instalaciones del club.