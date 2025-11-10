La contundente frase de Guillermina Valdés sobre Marcelo Tinelli en medio de la fuerte interna familiar: "Estoy..."

Cuando fue consultada por el comentario que Cande Tinelli publicó días atrás —y que fueron interpretados como indirectas hacia ella y Paula Robles—, Valdés eligió no confrontar: “Lo tomo como todos los palitos que he recibido en mi vida, no voy a responder”.

Por último, ante los rumores de una disputa económica con su expareja, fue clara y contundente: “Nunca tuve división de bienes con Marcelo, compramos un departamento entre los dos y ya está. No hubo división, fue un departamento que compramos juntos porque tenemos un hijo en común. Pertenece al ámbito privado y ojalá pase todo pronto”.

Embed

¿Qué dijo Soledad Aquino sobre Paula Robles y qué reveló sobre Marcelo Tinelli?

Fiel a su tono frontal, Soledad Aquino se expresó con total apertura en una entrevista con La mañana de Moria, donde compartió su mirada sobre el presente de Marcelo Tinelli, el impacto emocional que esto tiene en sus hijas Micaela y Candelaria, y evocó con picardía y simpatía algunos momentos del pasado que vivieron juntos. Durante la conversación, también mencionó su vínculo con Paula Robles, una de las ex del conductor, marcando diferencias con otras mujeres que formaron parte de su historia.

"Lo vi triste, lo vi con los ojos llorosos y no me gusta verlo así. Me da pena. Lo quiero tanto...", reveló Soledad, conmovida al hablar de Tinelli. Más adelante, relató cómo estuvo al lado de sus hijas en los momentos más duros: "Como madre, las contengo. Las vi a todas mal. Me calenté. Cuando ves mal a tus chicos, saltás como una leona".

Con la misma honestidad que la caracteriza, Aquino se refirió a la relación entre Marcelo y Paula Robles, aunque aclaró que nunca tuvieron una conexión cercana: "A Paula no la conozco tanto. Tampoco me meto en los problemas de Marcelo. Creo mucho en las energías." Y sumó: "Yo con Guille hablo de cosas de mujer y con Paula Robles no se ha dado, no sé por qué, no se ha dado, viste". En ese instante, Moria Casán, con su estilo punzante, lanzó una broma: "Claro, bueno, fue la mina que te sacó el chongo". Soledad, entre risas, le contestó con complicidad: "Guacha, qué guacha sos", mientras Moria remató divertida: "Y no, yo no fui guacha, fue guacha ella… pero divina, modosita, bailarina, se quedó con el caballero".

Entre carcajadas, Aquino siguió con su espontaneidad habitual: "No me hagan reír, que se empieza a reír el loro. Tengo el loro acá, cuando me escucha reírse, empieza a reírse como yo. La palabra goma la inventé yo. Todas esas palabras las inventaba yo, pues muy jodona". Luego, habló sin rodeos sobre las razones que la llevaron a separarse: "Yo me separé muy enamorada. Marcelo vivía prácticamente en el canal, yo criaba hijas, era muy celosa, era torturante, insoportable".

Ya más serena, reflexionó sobre su vida actual y su decisión de mantenerse independiente: "No me quise volver a juntar. Estoy como mis amigas, con cama afuera. Nunca pensé en volver con Marcelo". Y con nostalgia, recordó los años compartidos: "Mis hijas amaban La Boyita. Todos la amaban. Hasta yo fui de vacaciones ahí. Éramos unos niños".

Aunque los años pasaron, Soledad Aquino dejó claro que el afecto por Marcelo y el lazo familiar siguen firmes: "Acepté la realidad y listo. Después tuvo hijos divinos, formó su familia, tuvo a Fran. Yo al toque me puse de novia... Pero a Marcelo lo quiero tanto, y me da pena verlo triste".