Posibles demoras y cancelaciones: qué puede pasar con los vuelos en el próximo fin de semana largo

Cómo son las medidas de fuerza vigentes

Hasta el momento, el plan de lucha afecta únicamente a la aviación de carga en horario nocturno, entre las 22 y las 6. Durante esos turnos, los controladores no autorizan despegues de aeronaves destinadas exclusivamente al transporte de carga ni reciben planes de vuelo. Quedan exceptuadas únicamente operaciones para servicios humanitarios, sanitarios, vuelos de Estado y misiones de búsqueda y salvamento.

El cronograma vigente contempla paros los días 14, 18, 21, 24, 27 y 30 de noviembre. Aunque el impacto directo sobre pasajeros es limitado, las interrupciones en los vuelos de carga ya generaron complicaciones en sectores productivos que dependen del transporte aéreo, como el farmacéutico, agroexportador e industrial.

Sin embargo, el plenario del martes podría definir un giro más profundo. “Si no logramos el diálogo, nos veremos obligados a incrementar las medidas legítimas de acción sindical”, anticipó la conducción de ATEPSA. En ese escenario, podrían comenzar a verse afectadas operaciones comerciales y vuelos de cabotaje e internacionales, lo que tendría impacto directo en aeropuerto, aerolíneas y viajeros.

Reclamos por paritarias y condiciones laborales

El eje central del conflicto radica en los compromisos asumidos en la negociación paritaria firmada hace más de dos meses. Según ATEPSA, EANA incumplió cláusulas relacionadas no solo con lo salarial, sino también con la carrera profesional de los controladores aéreos, la actualización de funciones y la adecuación de condiciones laborales. En agosto, el Ministerio de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria para frenar la escalada. Sin embargo, al no haberse destrabado el conflicto, el gremio reactivó las medidas en noviembre.

“La falta de avances afecta la estabilidad laboral y los ingresos de los trabajadores. Instamos a EANA a dar respuestas concretas”, sostuvo la entidad sindical.

Desde EANA, en cambio, afirman que el acuerdo paritario firmado se encuentra vigente hasta diciembre y que no existen atrasos salariales. No obstante, la empresa reconoció internamente que algunas cláusulas vinculadas a progresiones de categoría y estructura organizativa requieren análisis presupuestario y administrativo.

Qué puede pasar en el fin de semana largo

El punto de mayor tensión está asociado al inminente fin de semana largo, donde se espera un incremento considerable en el movimiento aéreo. Según datos del sector turístico, aerolíneas y agencias confían en un aumento de ocupación debido a viajes de ocio programados con anticipación.

Si el conflicto se profundiza y se amplían las medidas hacia vuelos comerciales, podrían registrarse demoras, reprogramaciones y cancelaciones, especialmente en aeropuertos con alto volumen de operaciones como Aeroparque, Ezeiza, Córdoba, Mendoza y Bariloche.

Por ahora, ATEPSA no definió públicamente qué alcance tendría una eventual extensión. La decisión dependerá del plenario nacional de delegados y del grado de respuesta que EANA ofrezca en las próximas horas.