La Asociación de controladores aéreos ATEPSA realizará este martes un plenario nacional para definir si profundiza el plan de lucha contra EANA por incumplimientos paritarios
Posibles demoras y cancelaciones: qué puede pasar con los vuelos en el próximo fin de semana largo
La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), el gremio que nuclea a los controladores aéreos en todo el país, convocó a un plenario nacional de delegados para este martes con el objetivo de definir si profundizará las medidas de fuerza en el marco del conflicto que mantiene con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
El nuevo plenario llega en un momento clave: la próxima semana habrá un fin de semana largo en todo el país, con miles de vuelos programados, y no se descarta que el sindicato decida extender el alcance del plan de acción sindical.
Desde la organización sindical afirman que la empresa estatal incumplió compromisos asumidos en la última negociación paritaria y que la falta de respuestas sostenidas derivó en una escalada de tensión. “La empresa continúa incumpliendo los compromisos asumidos y la profundización del conflicto es consecuencia directa de la inacción empresarial”, señalaron desde ATEPSA en un comunicado difundido en las últimas horas.
El gremio sostiene que durante los últimos meses mantuvo una postura de diálogo para evitar impactos en la operación aérea y el traslado de pasajeros, pero advirtió que la situación llegó a un límite. “Durante meses, ATEPSA sostuvo una actitud de diálogo y responsabilidad, buscando soluciones que eviten afectar las operaciones. Sin embargo, el silencio de EANA agrava la situación, que impacta directamente en el salario, las condiciones laborales y en la estabilidad del personal operativo”, expresaron.
Cómo son las medidas de fuerza vigentes
Hasta el momento, el plan de lucha afecta únicamente a la aviación de carga en horario nocturno, entre las 22 y las 6. Durante esos turnos, los controladores no autorizan despegues de aeronaves destinadas exclusivamente al transporte de carga ni reciben planes de vuelo. Quedan exceptuadas únicamente operaciones para servicios humanitarios, sanitarios, vuelos de Estado y misiones de búsqueda y salvamento.
El cronograma vigente contempla paros los días 14, 18, 21, 24, 27 y 30 de noviembre. Aunque el impacto directo sobre pasajeros es limitado, las interrupciones en los vuelos de carga ya generaron complicaciones en sectores productivos que dependen del transporte aéreo, como el farmacéutico, agroexportador e industrial.
Sin embargo, el plenario del martes podría definir un giro más profundo. “Si no logramos el diálogo, nos veremos obligados a incrementar las medidas legítimas de acción sindical”, anticipó la conducción de ATEPSA. En ese escenario, podrían comenzar a verse afectadas operaciones comerciales y vuelos de cabotaje e internacionales, lo que tendría impacto directo en aeropuerto, aerolíneas y viajeros.
Reclamos por paritarias y condiciones laborales
El eje central del conflicto radica en los compromisos asumidos en la negociación paritaria firmada hace más de dos meses. Según ATEPSA, EANA incumplió cláusulas relacionadas no solo con lo salarial, sino también con la carrera profesional de los controladores aéreos, la actualización de funciones y la adecuación de condiciones laborales. En agosto, el Ministerio de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria para frenar la escalada. Sin embargo, al no haberse destrabado el conflicto, el gremio reactivó las medidas en noviembre.
“La falta de avances afecta la estabilidad laboral y los ingresos de los trabajadores. Instamos a EANA a dar respuestas concretas”, sostuvo la entidad sindical.
Desde EANA, en cambio, afirman que el acuerdo paritario firmado se encuentra vigente hasta diciembre y que no existen atrasos salariales. No obstante, la empresa reconoció internamente que algunas cláusulas vinculadas a progresiones de categoría y estructura organizativa requieren análisis presupuestario y administrativo.
Qué puede pasar en el fin de semana largo
El punto de mayor tensión está asociado al inminente fin de semana largo, donde se espera un incremento considerable en el movimiento aéreo. Según datos del sector turístico, aerolíneas y agencias confían en un aumento de ocupación debido a viajes de ocio programados con anticipación.
Si el conflicto se profundiza y se amplían las medidas hacia vuelos comerciales, podrían registrarse demoras, reprogramaciones y cancelaciones, especialmente en aeropuertos con alto volumen de operaciones como Aeroparque, Ezeiza, Córdoba, Mendoza y Bariloche.
Por ahora, ATEPSA no definió públicamente qué alcance tendría una eventual extensión. La decisión dependerá del plenario nacional de delegados y del grado de respuesta que EANA ofrezca en las próximas horas.