Los chats filtrados de Makintach con el resto del tribunal sobre la filmación del documental de Maradona

Makintach chat

“Buenos días. Me habló (Ezequiel) Klass (prensa de la Corte Suprema) y me preguntó el tema de la cámara que autorizó July, seguimos hablando del tema y tenemos que conversar. Ahora estoy en juicio, pero ni bien pueda, me avisan y hago un rato para unirnos mañana antes del inicio. Si July tenés una autorización de la Corte, avisá porque no está en la causa y evitamos problemas”, escribió Di Tomasso cerca del mediodía.

Makintach respondió con tono firme: “Hoy no puedo. Si Klass tiene un tema para conversar conmigo, que me escriba”. Luego agregó: “Listo. Ya hablé con Ezequiel. Y quedás a disposición por si necesita algo. De todos modos, lo converso con la Corte también para asegurarnos de que está todo bien”.

Minutos después, insistió: “¿Alguna presentación o algo del juicio a lo que tengamos que atender? Y agrego para que se queden tranquilos... desde ya que no los filman a ustedes ni van a filtrar prueba. Pero le doy la formalidad que Klass necesite, aunque la Corte no necesita ninguna”.

Makintach 2 chat

Savarino intervino solo para responder sobre el proceso penal: “Por ahora no presentaron nada. Cualquier cosa, estamos en contacto. Además, se incorporó la notificación del imputado (Ricardo) Almirón, de lo que se resolvió el viernes y dejó constancia que recibió conforme”.

Este intercambio podría favorecer a Makintach, quien es acusada de violar normas internas y actuar con parcialidad durante el juicio. Su defensa sostiene que todas las decisiones fueron consensuadas con Savarino y Di Tomasso, y que la existencia del grupo de WhatsApp prueba que no actuó de manera unilateral.

El jury contra Makintach se originó a partir de una denuncia del procurador general Julio Conte Grand, quien le atribuyó irregularidades procesales y señaló, entre los argumentos, la falta de comunicación sobre la presencia de cámaras en el juicio.

El Jurado de Enjuiciamiento, integrado por representantes de la Suprema Corte bonaerense, la Procuración General y legisladores provinciales, continúa con la revisión de pruebas y testimonios. Las audiencias podrían extenderse hasta que se determine si corresponde sancionar o remover a Makintach o descartar los cargos en su contra.