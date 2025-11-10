Los chats filtrados de Makintach con el resto del tribunal sobre la filmación del documental de Maradona
Antes de la tercera audiencia del jury, se conocieron mensajes entre Julieta Makintach y los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, que integraron el tribunal del caso Maradona. Los chats muestran que ambos estaban al tanto de la presencia de una cámara durante las audiencias.
Los mensajes corresponden al 17 de marzo, día en que se desarrolló la tercera audiencia del juicio oral que terminó en escándalo por la filmación del documental “Justicia Divina”, producido durante el debate.
Según confirmaron fuentes judiciales, las conversaciones se dieron en un grupo de WhatsApp compartido por los tres magistrados, denominado “Juicio DAM”, en referencia a Diego Armando Maradona.
Los chats, a los que tuvo acceso la investigación, muestran que Savarino y Di Tomasso estaban al tanto de la presencia de una cámara que grabaría las audiencias.
“Buenos días. Me habló (Ezequiel) Klass (prensa de la Corte Suprema) y me preguntó el tema de la cámara que autorizó July, seguimos hablando del tema y tenemos que conversar. Ahora estoy en juicio, pero ni bien pueda, me avisan y hago un rato para unirnos mañana antes del inicio. Si July tenés una autorización de la Corte, avisá porque no está en la causa y evitamos problemas”, escribió Di Tomasso cerca del mediodía.
Makintach respondió con tono firme: “Hoy no puedo. Si Klass tiene un tema para conversar conmigo, que me escriba”. Luego agregó: “Listo. Ya hablé con Ezequiel. Y quedás a disposición por si necesita algo. De todos modos, lo converso con la Corte también para asegurarnos de que está todo bien”.
Minutos después, insistió: “¿Alguna presentación o algo del juicio a lo que tengamos que atender? Y agrego para que se queden tranquilos... desde ya que no los filman a ustedes ni van a filtrar prueba. Pero le doy la formalidad que Klass necesite, aunque la Corte no necesita ninguna”.
Savarino intervino solo para responder sobre el proceso penal: “Por ahora no presentaron nada. Cualquier cosa, estamos en contacto. Además, se incorporó la notificación del imputado (Ricardo) Almirón, de lo que se resolvió el viernes y dejó constancia que recibió conforme”.
Este intercambio podría favorecer a Makintach, quien es acusada de violar normas internas y actuar con parcialidad durante el juicio. Su defensa sostiene que todas las decisiones fueron consensuadas con Savarino y Di Tomasso, y que la existencia del grupo de WhatsApp prueba que no actuó de manera unilateral.
El jury contra Makintach se originó a partir de una denuncia del procurador general Julio Conte Grand, quien le atribuyó irregularidades procesales y señaló, entre los argumentos, la falta de comunicación sobre la presencia de cámaras en el juicio.
El Jurado de Enjuiciamiento, integrado por representantes de la Suprema Corte bonaerense, la Procuración General y legisladores provinciales, continúa con la revisión de pruebas y testimonios. Las audiencias podrían extenderse hasta que se determine si corresponde sancionar o remover a Makintach o descartar los cargos en su contra.