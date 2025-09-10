En vivo Radio La Red
CHAU a las tarjetas en cajeros automáticos: cómo retirar efectivo

Se trata de una iniciativa que ya comenzó a implementarse en algunas entidades bancarias. Cuál es el mecanismo que reemplaza al uso del plástico.

Cómo retirar efectivo en los cajeros que no aceptarán tarjeta (Foto: archivo).

Los cajeros automáticos sin tarjetas están a punto de transformar la experiencia bancaria tal como la conocemos. La era digital acelera cada vez más la modernización de los sistemas financieros y, en esta ocasión, el cambio llega directamente a las máquinas de retiro de efectivo. Muy pronto, los usuarios ya no necesitarán una tarjeta física para extraer dinero, sino que bastará con tener un teléfono celular con tecnología NFC.

Durante décadas, el cajero automático fue sinónimo de tarjeta física. Insertar el plástico en la ranura era el primer paso obligado para retirar efectivo o realizar operaciones básicas. Sin embargo, los avances tecnológicos aplicados a la banca empiezan a dejar obsoleta esa dinámica.

El banco estadounidense Chase Bank, referente financiero a nivel mundial, anunció que dará un paso clave hacia esta evolución. En lugar de depender de una tarjeta emitida por una entidad bancaria, los clientes podrán operar con su propio celular.

Esta innovación se enmarca en una tendencia global que busca agilizar las operaciones, reforzar la seguridad y acompañar el crecimiento del ecosistema digital.

Cómo funciona la tecnología NFC en los cajeros

La tecnología NFC (Near Field Communication) ya es ampliamente conocida por su aplicación en pagos móviles. Permite vincular tarjetas de crédito o débito a un dispositivo y ejecutar transacciones con solo acercar el teléfono al lector correspondiente.

En el caso de los cajeros automáticos, la lógica será similar. En lugar de introducir la tarjeta plástica en la clásica ranura, bastará con apoyar el celular en el nuevo lector de NFC incorporado en el panel de la máquina.

El cajero reconocerá la tarjeta vinculada al dispositivo, pedirá el ingreso de la clave de seguridad y permitirá retirar efectivo en cuestión de segundos.

Los beneficios de abandonar la tarjeta física

Uno de los principales motivos detrás de este cambio es la seguridad. El uso de tarjetas físicas en cajeros siempre estuvo expuesto al riesgo de clonación mediante dispositivos ilegales instalados en las máquinas. Al eliminar el paso de insertar el plástico, esta modalidad delictiva pierde efectividad.

A esto se suma la comodidad de centralizar todas las operaciones bancarias en el celular. El usuario ya no tendrá que preocuparse por llevar la billetera consigo, recordar dónde dejó la tarjeta o incluso lidiar con el desgaste físico del plástico.

Otro beneficio clave es el control inmediato de las cuentas. Al operar desde el teléfono, los movimientos quedan registrados de manera instantánea en la aplicación del banco, lo que permite verificar saldos y operaciones en tiempo real.

La incorporación de NFC en cajeros automáticos no es un fenómeno aislado. Desde hace varios años, distintas entidades financieras en Europa y Asia vienen probando sistemas similares. El movimiento de Chase Bank confirma que la transformación llegó para quedarse.

Según especialistas en banca digital, el futuro próximo será un escenario híbrido: convivirán cajeros con ranuras para tarjetas y máquinas equipadas con lectores NFC. Con el tiempo, el objetivo es migrar completamente al modelo digital.

De hecho, gran parte de los dispositivos móviles actuales ya cuentan con NFC integrado, lo que facilita la adaptación de millones de usuarios a este nuevo estándar.

Cajeros automáticos sin tarjeta: cuándo entran en vigor

Aunque todavía no hay una fecha oficial para la eliminación total de las tarjetas físicas en cajeros, las pruebas iniciales apuntan a una implementación progresiva. Los nuevos cajeros se instalarán con lectores NFC, mientras que las máquinas tradicionales permanecerán operativas durante una etapa de transición.

